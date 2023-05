Vedere Monza-Roma Streaming Gratis On-line è possibile oggi mercoledì 3 maggio 2023 alle ore 21:00 italiane sui canali digitali. Il Monza si è garantito il titolo di migliore debuttante in Serie A di questo secolo con 44 punti, sette giornate prima della fine del campionato. La squadra resta sulla buona strada per diventare l’ottava neopromossa a ottenere 50 punti in una stagione. Tuttavia, il loro rendimento incostante nelle partite casalinghe potrebbe rappresentare un problema. La Roma, che lotta ancora per la qualificazione in Europa League, potrebbe rappresentare una sfida difficile per il Monza, ma la squadra giallorossa ha avuto una serie di sconfitte in trasferta, incluso contro squadre neopromosse come la Cremonese. Di seguito formazioni e info per vedere Monza-Roma streaming e tv.

Statistica in evidenza: La Roma ha perso l’ultima partita contro una squadra neopromossa in Serie A, la Cremonese, il 28 febbraio scorso. Se perderanno anche la prossima partita contro una squadra neopromossa, sarà la prima volta dal febbraio 2012 (contro Siena e Atalanta) che subiranno due sconfitte di fila contro queste squadre.

Monza-Roma Streaming Live, probabili formazioni

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Rovella, Carlos Augusto; Caprari, Colpani; Mota. Allenatore Palladino. Squalificati: nessuno.

Indisponibili: D’Alessandro, Petagna.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Celik, Mancini, Ibanez; Zalewski, Bove, Cristante, El Shaarawy; Pellegrini, Solbakken; Abraham. Allenatore Mourinho. Squalificati: Matic. Indisponibili: Belotti, Karsdorp, Kumbulla, Llorente, Smalling, Wijnaldum.

Monza-Roma Live in TV

Il match tra Monza e Roma sarà visibile in diretta TV su DAZN, un servizio di streaming online a pagamento che richiede una smart TV compatibile. Gli abbonati a DAZN e Sky potranno vedere la partita su Zona DAZN, disponibile sul canale 214 del decoder Sky. Stefano Borghi e Riccardo Montolivo commenteranno l’incontro per DAZN.

Monza-Roma Streaming Gratis Live al posto di Roja Online



Il match Monza-Roma sarà trasmesso in diretta streaming gratuita (per gli abbonati) su DAZN (link disponibile su www.dazn.it). Questa piattaforma offre numerosi servizi on-demand per seguire le partite di calcio in streaming, accessibili sia da dispositivi mobili come iPhone, iPad, smartphone Android e Samsung Apps, sia da smart tv e pc.

Nelle ultime due partite, la Roma ha subito una perdita e un pareggio. Nel 2023, non hanno mai subito tre sconfitte consecutive in Serie A. L’ultima volta che è successo è stato a novembre 2022. È importante sapere che Rojadirecta On-Line non rappresenta un’alternativa regolare per guardare la partita.

Dove vedere la partita Monza-Roma Streaming invece di Rojadirecta Live Club

In Italia, Rojadirecta è stato considerato un sito illegale dal Tribunale di Milano. Ciò significa che gli utenti non possono accedere al sito per guardare partite di calcio o altri eventi sportivi in diretta. La partita Monza-Roma non può essere trasmessa attraverso Rojadirecta e non ci sono alternative disponibili per vederla.

La Roma ha stabilito un nuovo record nella Serie A 22/23 segnando sette gol dal 90′ in poi, inclusi tre nel mese di aprile. Sarà possibile seguire gli aggiornamenti in tempo reale della partita sui rispettivi account Twitter delle due squadre e sul sito web del Corriere dello Sport.