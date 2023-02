Vedere Monza-Milan Streaming Gratis On-line è possibile oggi sabato 18 febbraio 2023 alle ore 18 italiane sui canali digitali: si gioca per la 23a giornata di Serie A 2022-23, la quarta (su 19 a disposizione) del girone di ritorno. Il Derby lombardo è una sfida particolare e dall’incredibile valore sentimentale che si gioca all’U-Power Stadium di Monza dove Galliani e Berlusconi ritrovano la loro vecchia squadra con la quale hano raggiunto la vetta del mondo, il Milan.

L’ex presidente rossonero sfida per la seconda volta la squadra dove ha vinto 29 trofei: “Il Milan è nel mio cuore, il Monza ancora no”.

I rossoneri (41 punti in classifica) hanno perso le ultime due trasferte di campionato senza segnare. Il Monza ha 29 punti e sta ben figurando in questo campionato: la squadra di Paladino non perde da 8 partite di Serie A. Di seguito formazioni e info per vedere Monza-Milan streaming e tv.

I giocatori più prolifici del Milan sono Leão e Olivier Giroud, che hanno realizzato rispettivamente 8 e 7 gol.

Monza-Milan Streaming Live, probabili formazioni



L’unica doppietta di Brahim Díaz nei maggiori cinque campionati europei è arrivata nella sfida d’andata contro il Monza lo scorso 22 ottobre – quelli sono stati anche i suoi ultimi gol con il Milan in Serie A.

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Marlon, Pablo Marì, Izzo; Birindelli, Rovella, Sensi, Ciurria; Pessina, Caprari; Petagna. Allenatore Palladino.

A disposizione in panchina: Cragno, Sorrentino, Donati, Caldirola, Antov, Carboni, D’Alessandro, Machin, Barberis, Valoti, Ranocchia, Colpani, Gytkjaer, Mota Carvalho. Indisponibili: S. Vignato. Squalificati: nessuno. Diffidati: Caprari, Rovella.

Milan (3-4-3): Tatarusanu; Kalulu, Tomori, Thiaw; Messias, Tonali, Krunic, Theo Hernandez; Brahim Diaz, Origi, Leao. Allenatore Stefano Pioli.

A disposizione in panchina: Mirante, Vazquez, Dest, Kjaer, Gabbia, Ballo-Touré, Pobega, Vranckx, Saelemaekers, Adli, De Ketelaere, Rebic, Giroud, Ibrahimovic. Indisponibili: Maignan, Calabria, Bennacer. Squalificati: nessuno. Diffidati: Calabria, Kjaer, Leao, Giroud, Rebic.

Arbitro: Rapuano di Rimini. Assistenti: Di Iorio e Scatragli. Quarto uomo: Marcenaro. VAR: Marini. Assistente VAR: Doveri.

Monza-Milan in TV Live



Monza-Milan in diretta tv con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Gli abbonati a DAZN e Sky potranno attivare Zona DAZN e godersi il match sul canale 214 del decoder di Sky. La telecronaca di Monza-Milan su DAZN sarà affidata a Stefano Borghi con il commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Monza-Milan live streaming gratis (per gli abbonati) e con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Nelle ultime sei gare, il Monza ha vinto 3 volte e pareggiato 3 partite. Il Milan, dall’altra parte, ha vinto 1 volta, pareggiato in 2 occasioni e perso 3 partite nel periodo.

Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter e sul sito di TuttoSport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.