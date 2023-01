Vedere Monza-Inter Streaming Gratis On-line è possibile sabato 7 gennaio 2023 alle ore 20:45 italiane sui canali digitali di DAZN e Sky. Terzo anticipo della 17a giornata di Serie A: si gioca allo stadio Brianteo. L’Inter, euforica per aver riaperto il campionato dopo la vittoria sul Napoli di qualche giorno fa (1-0 al Meazza), non ha trovato il successo in 12 delle ultime 16 trasferte contro avversarie lombarde fuori da San Siro in Serie A, pareggiando otto volte (4P), due delle quali nelle tre più recenti.

Appuntamento alle ore 20:45 quindi per vedere Monza-Inter streaming gratis (per gli abbonati a Dazn e Sky Go). Carlos Augusto ha catturato l’attenzione con le sue prestazioni per il Monza in questa stagione. È il primo della sua squadra per numero di gol (4), con 3 dei suoi gol che sono stati sullo 0-0.

Monza-Inter Streaming Live, probabili formazioni

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Caldirola; Birindelli, Pessina, Machin, Carlos Augusto; Ciurria, Caprari; Dany Mota. Allenatore Palladino. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Donati, Rovella, Sensi.

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Lukaku. Allenatore Simone Inzaghi. Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Brozovic, Dalbert.

Arbitro: Sacchi JL.

Edin Dzeko ha segnato due doppiette nelle sue ultime quattro trasferte di Serie A, tante marcature multiple quante nelle sue precedenti 77 gare esterne nella massima serie.

Monza-Inter in Live TV



Monza-Inter in diretta tv con DAZN anche su dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o Timvision Box. Il match sarà visibile anche su Sky ai canali Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Calcio (202 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite).

Il Live Monza-Inter sarà commentato in telecronaca da Ricky Buscaglia con commento tecnico di Massimo Gobbi.

Romelu Lukaku è stato coinvolto in nove reti nelle sette partite giocate contro avversarie neopromosse nel corso delle sue ultime due stagioni di Serie A: sette gol e due assist per lui; tra queste una marcatura nel 2022/23 allo stadio Via Del Mare contro il Lecce, lo scorso agosto.

Monza-Inter Streaming Gratis Live invece di Roja Online



Monza-Inter live streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it) e con Sky Go. Scarica l’app su smartphone e tablet o collegati al portale ufficiale attraverso pc o notebook. A pagamento per tutti con NOW, il servizio streaming on demand di Sky.

Considerando le ultime otto giornate di campionato, l’Inter sarebbe prima in classifica con 21 punti conquistati (al pari di Napoli e Juventus) e avrebbe il miglior attacco del torneo (21 reti realizzate).

Il pre-partita di Monza-Inter inizia 30 minuti prima del match, con tutte le ultime novità dallo stadio, le formazioni e le analisi sui temi principali della partita. Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli highlights e l’evento integrale in modalità on demand.

Dove vedere la partita Monza-Inter Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Monza-Inter, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti Rojadirecta TV che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter e sul sito Corriere dello Sport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Gianluca Caprari ha realizzato la sua ultima marcatura multipla casalinga in Serie A il 30 settembre 2020, contro l’Inter con la maglia del Benevento – quelle però rimangono le sue uniche due reti ai nerazzurri (nove gare giocate contro l’Inter e nove sconfitte – insieme al Siena (2/2), quella lombarda è l’unica squadra contro cui ha sempre perso nel massimo campionato).