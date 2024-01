Vedere Genoa-Inter Streaming Gratis On-line è possibile oggi sabato 13 gennaio 2024 alle ore 20:45 italiane sui canali digitali. Il Monza ha iniziato il nuovo anno vincendo 3-2 contro il Frosinone nel precedente fine settimana, superando così le tre partite consecutive senza segnare (1 pareggio, 2 sconfitte). Nonostante si trovi nella metà superiore della Serie A, la mancanza di slancio ha impedito progressi, poiché il Monza ha vinto solo una volta consecutiva in tutta la stagione.

Una vittoria contro l’Inter capolista rappresenterebbe uno stimolo per il morale e vendicherebbe la sconfitta 2-0 nella partita di apertura. Inoltre, il Monza avrebbe bisogno di invertire la situazione allo Stadio Brianteo, dove ha vinto solo una delle ultime cinque partite casalinghe di Serie A (2 pareggi, 2 sconfitte). In entrambe le sconfitte, il Monza ha subito un gol nei primi 15 minuti di gioco e cercherà di evitare che ciò si ripeta. Nella partita della scorsa stagione contro l’Inter, ha ottenuto due pareggi (risultato finale 2-2).

L’Inter ha vinto 2-1 contro il Verona nel precedente fine settimana, grazie a un gol decisivo nei tempi di recupero e a un rigore sbagliato dagli avversari. Questa vittoria ha permesso all’Inter di vincere il titolo non ufficiale di “Campione d’Inverno” per la 18a volta nella sua storia. Nelle quattro occasioni precedenti in cui l’Inter ha vinto questo titolo, ha anche vinto lo Scudetto.

Una vittoria contro il Monza porterebbe l’Inter a cinque punti di vantaggio sulla Juventus al secondo posto, consolidando le speranze di migliorare il loro record. Tuttavia, potrebbe non essere facile, dato che l’Inter ha avuto problemi di costanza recentemente. Ha ottenuto solo una volta vittorie consecutive nelle ultime dieci partite ufficiali (5 vittorie, 4 pareggi, 1 sconfitta). Due di questi pareggi sono arrivati nelle trasferte di Serie A, ma non bisogna concentrarsi solo su di essi, poiché il rendimento dell’Inter in trasferta in questa stagione è stato positivo (7 vittorie, 2 pareggi).

Genoa-Inter Streaming Live, probabili formazioni

Andrea Colpani è un esperto delle partite casalinghe con il Monza, avendo segnato tutti gli ultimi sei gol in casa. Nicolò Barella dell’Inter potrebbe essere pronto per una partita difficile, avendo segnato, fatto un assist o ricevuto un cartellino in quattro delle ultime cinque partite.

MONZA (3-4-2-1): Sorrentino; D’Ambrosio, Gagliardini, Caldirola; Pedro Pereira, Pessina, Bondo, Ciurria; Colpani, V Carboni; Mota Carvalho. Allenatore: Palladino.

A disposizione in panchina: Lamanna, Gori, Donati, Izzo, Bettella, Pablo Marì, Birindelli, Kyriakopoulos, Akpa Akpro, Maldini, Vignato, Colombo, Maric. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Caprari, Gomez, Carboni A, Di Gregorio.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Martinez. Allenatore: Inzaghi.

A disposizione in panchina: Audero, Di Gennaro, Acerbi, Bisseck, Dumfries, Carlos Augusto, Buchanan, Asllani, Frattesi, Sensi, Klaassen, Sanchez, Arnautovic. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Cuadrado.

Arbitro: Rapuano di Rimini. Guardalinee: Peretti-Dei Giudici. Quarto Uomo: Volpi. VAR: Aureliano. Assistente VAR: Mazzoleni.

Genoa-Inter Live in TV

Il match tra Genoa-Inter sarà trasmesso in diretta TV su DAZN, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251).

Genoa-Inter Streaming Gratis Live Online



Il match Genoa-Inter sarà trasmesso in diretta streaming gratuita (per gli abbonati) su DAZN (link disponibile su www.dazn.it). Per chi è abbonato a Sky, è disponibile il servizio Sky Go, dedicato agli abbonati stessi. Un’altra opzione è rappresentata da NOW, dove è possibile acquistare il ‘Pass Sport’ per accedere ai contenuti offerti. L’Inter ha chiuso il girone di andata con 48 punti in classifica, frutto di 15 vittorie e tre pareggi (1P); nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), soltanto due volte i nerazzurri ne avevano raccolti di più dopo le prime 19 partite giocate in un singolo torneo di Serie A: 51 nel 2006/07 e 49 nel 2007/08.

Dove vedere la partita Genoa-Inter Streaming Live Club

Per vedere la partita Genoa-Inter, non ci sono opzioni disponibili, nemmeno l’utilizzo del raccoglitore di links gratuiti Rojadirecta, in quanto è stato dichiarato non regolare in Italia. Dopo sei risultati utili di fila all’U-Power (2V, 4N), il Monza ha perso due delle ultime tre partite casalinghe di Serie A (1V): tante sconfitte interne quante quelle collezionate dai brianzoli nelle precedenti 13 davanti al loro pubblico. Sarà possibile seguire gli aggiornamenti in tempo reale della partita sui rispettivi account Twitter delle due squadre e sul sito web Corriere dello Sport.