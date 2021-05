Monza-Cittadella streaming gratis link. Stasera alle 20:45 in scena la gara di ritorno della semifinale play off tra Monza-Cittadella. Si riparte dal 3-0 dell’andata in favore della squadra di Venturato: Brocchi e i suoi, per passare, devono vincere con almeno 3 gol di scarto, in caso di 3-0 per il Monza, passerebbero proprio i lombardi, dato il loro miglior piazzamento durante la stagione regolare. Chi passa il turno giocherà la finalissima per andare in Serie A contro la vincente di Lecce-Venezia in programma alle 18:30. Andiamo a scoprire dove vedere la partita in diretta Monza-Cittadella streaming e tv.

Come vedere Monza-Cittadella in diretta tv invece di Rojadirecta

Diretta Monza-Cittadella sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN.

Dove vedere Monza-Cittadella Streaming al posto di Rojadirecta



Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La partita non si puòperchè considerata illegale in Italia. La sfida non viene trasmessa in chiaro.

Monza-Cittadella streaming gratis con DAZN (link www.dazn.com), e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Il costo del servizio DAZN è di 9,99 euro al mese (potete dare disdetta in qualunque momento): è gratis il primo mese. Il match sarà visibile per i clienti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con le app e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o 5 o Xbox, oppure a dispositivi Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Monza-Cittadella Probabili Formazioni

Monza (4-3-3): Di Gregorio; Sampirisi, Bellusci, Pirola, C. Augusto; Frattesi, Barberis, Colpani; Boateng, Balotelli, M. Carvalho. Allenatore: Brocchi.

Cittadella (4-3-2-1): Kastrati; Ghiringhelli, Camigliano, Frare, Donnarumma; Vita, Pavan, Gargiulo; Baldini, Rosafio; Tsadjout. Allenatore: Venturato.