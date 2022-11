Qatar-Ecuador Streaming Gratis Mondiali Calcio. Alle 17 italiane di oggi domenica 20 novembre 2022 prende il via il Mondiale di calcio 2022 con la partita inaugurale: si potrà vedere Qatar-Ecuador streaming live e diretta tv sul digitale in chiaro della Rai.

Le due Nazionali fanno parte del Gruppo A assieme a Olanda e Senegal. Il Qatar (50° nel ranking FIFA) si presenta ai nastri di partenza per la prima volta in assoluto ad un Mondiale, e la fa da campione in carica della Coppa d’Asia 2019.

Qatar-Ecuador, le probabili formazioni



L’si appresta a vivere la quarta Coppa del Mondo della sua storia, la rappresentativa sudamericana vanta come miglior risultato la qualificazione agli ottavi nell’edizione 2006, vinta dall’Italia.

Qatar (5-3-2): Alsheeb; Ro-ro, Salman, Al-Rawi, A Hassan, Homam; Boudiaf, Hatem, Al-Haydos; Afif, Almoez. Allenatore Sanchez.

Ecuador (4-3-3): Dominguez; Preciado, Porozo, Hincapie, Estupinan; Caicedo, Gruezo, Cifuentes; Plata, Ibarra, Valencia. Allenatore Gustafo Alfaro.

Arbitro: Daniele Orsato (Italia). Guardalinee: Ciro Carbone e Alessandro Giallatini. VAR: Massimiliano Irrati. Assistente VAR: Paolo Valeri.

Dove vedere Qatar-Ecuador Diretta Live TV



Per vedere Qatar-Ecuador in diretta tv in chiaro basterà collegarsi su Rai 1 (visibile anche in HD sul canale 501) al numero 1 del digitale terrestre. Fischio d’inizio alle ore 17:00 di oggi domenica 20 novembre 2022. Telecronista Alberto Rimedio con commento tecnico di Antonio Di Gennaro.

Dove vedere Qatar-Ecuador Streaming Gratis



Qatar-Ecuador Streaming gratis come detto su Rai Play (link www.raiplay.it): non ci sono alternative valide e soprattutto legali. Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN. Sul sito del Corriere dello Sport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.