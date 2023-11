Vedere Milan-Udinese Streaming Gratis On-line è possibile oggi sabato 4 novembre 2023 alle ore 20:45 italiane sui canali digitali. Milan-Udinese sarà il terzo anticipo del sabato sera nella giornata undici del campionato di Serie A. Entrambe le squadre si trovano in una situazione difficile: il Milan ha pareggiato contro il Napoli (si è fatto rimontare 2-2 dopo che stava sullo 0-2 al Maradona) dopo le sconfitte contro il PSG e la Juventus, mentre l’Udinese non ha ancora vinto una partita in campionato. Cioffi è tornato in panchina ma ha ottenuto solo un pareggio al suo debutto contro il Monza. Di seguito formazioni e info per vedere Milan-Udinese streaming e tv.

Christian Pulisic sta iniziando a fare bene al Milan, segnando gol e facendo assist. Lorenzo Lucca invece è il leader dell’Udinese con contributi importanti.

Milan-Udinese Streaming Live, probabili formazioni

L’allenatore Pioli si trova con un reparto infermieristico al completo, tuttavia Loftus-Cheek è l’unico giocatore che viene lasciato fuori. Kjaer e Pulisic non verranno rischiati, mentre Chukwueze rimane ancora fuori. In difesa, Thiaw farà ritorno accanto a Tomori. Krunic o Adli saranno schierati in regia, Musah giocherà sulla destra, mentre Jovic è in vantaggio su Okafor e Romero per una maglia da titolare. Per quanto riguarda l’Udinese, Success è in vantaggio su Lucca e Thauvin è in lizza per una maglia nel reparto avanzato. Pereyra giocherà come seconda punta, mentre Zemura è favorito su Kamara per il ruolo a sinistra.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez; Musah, Krunic, Reijnders; Jovic, Giroud, Leao. Allenatore Stefano Pioli.

A disposizione in panchina: Mirante, Nava, Florenzi, Simic, Bartesaghi, Jimenez, Pobega, Adli, Loftus-Cheek, Romero, Okafor.

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Kabasele, Dijol, Perez; Ebosele, Samardzic, Walace, Payero, Zemura; Pereyra; Success. Allenatore: Cioffi.

A disposizione in panchina: Okoye, Padelli, Guessand, Ferreira, Tlkvic, Masina, Kamara, Lovric, Quina, Camara, Zarraga, Thauvin, Lucca, Aké, Pafundi.

Arbitro: Sacchi.

Il Milan ha avuto una buona serie di risultati positivi nelle partite casalinghe di Serie A, vincendo sei delle ultime sette partite. Tuttavia, ha subito una sconfitta nell’ultima partita contro la Juventus. È interessante notare che l’ultima volta in cui il Milan non ha segnato in due partite consecutive in casa è stata nel gennaio 2020. Inoltre, l’ultima volta che ha perso due partite consecutive a San Siro è stata nel settembre 2019, quando Marco Giampaolo era l’allenatore.

Milan-Udinese Live in TV

Milan-Udinese in diretta TV su DAZN, Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Su DAZN, la telecronaca del match sarà a cura di Dario Mastroianni, commento tecnico di Massimo Gobbi. Milan-Udinese su Sky sarà invece raccontata da Andrea Marinozzi e Luca Marchegiani.

Milan-Udinese Streaming Gratis Live



Il match Milan-Udinese sarà trasmesso in diretta streaming gratis (per gli abbonati) su DAZN (link disponibile su www.dazn.it) e SkyGo (online su skygo.sky.it). Entrambe le piattaforme offrono numerosi servizi on-demand per vedere le partite di calcio in streaming, accessibili sia da dispositivi mobili come iPhone, iPad, smartphone Android e Samsung Apps, sia da smart tv e pc. A pagamento per tutti con NOW di Sky.

Dove vedere la partita Milan-Udinese Live Streaming

