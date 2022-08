Vedere Milan-Udinese Streaming Gratis On-line è possibile oggi sabato 13 agosto 2022 alle ore 18:30 italiane sui canali digitali: si apre la 1a giornata di Serie A TIM stagione 2022/23, l’Udinese di Sottil fa visitta ai Rossoneri Campioni d’Italia in carica a San Siro. La formazione di Pioli ha vinto il 19esimo scudetto della società e quest’anno punta alla seconda stella sulla maglietta. Pioli recupera Giroud e Messias, De Ketelaere dalla panchina.

Milan-Udinese Streaming Live, probabili formazioni

Assoluto protagonista della scorsa stagione del Milan è stato Rafael Leão, che oltre ad essere il miglior marcatore rossonero nella Serie A 2021/22 con 11 gol (al pari di Giroud), è 1° tra i rossoneri in numerose categorie statistiche: assist (otto), tiri totali (97), tiri nello specchio (38), dribbling riusciti (98) e tocchi in area avversaria (193).

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kalulu, Hernandez; Krunic, Bennacer; Messias, Diaz, Leao; Rebic. Allenatore Pioli. A disposizione in panchina: Tatarusanu, Mirante, Ballo-Tourè, Florenzi, Gabbia, Kjaer, Adli, Pobega, Saelemaekers, Lazetic, De Ketelaere, Giroud. Indisponibili: Ibrahimovic, Tonali, Origi. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Perez; Soppy, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Success. Allenatore Sottil. A disposizione in panchina: Padelli, Piana, Benkovic, Bijol, Masina, Ebosele, Jajalo, Ebosse, Lovric, Samardzic, Nestorovski, Beto. Indisponibili: Arslan. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Arbitro: Marinelli. Guardalinee: Bottegoni e Galetto. Quarto uomo: Gariglio. VAR: Mazzoleni. Assistente VAR: Brfesmes.

Milan-Udinese in TV



Milan-Udinese in diretta tv con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Telecronaca di Pierluigi Pardo, commento tecnico di Marco Parolo.

Milan-Udinese Streaming Gratis



Milan-Udinese live streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

