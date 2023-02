Vedere Milan-Tottenham Streaming Gratis On-line è possibile martedì 14 febbraio 2023 alle ore 21 italiane sui canali digitali. Al Giuseppe Meazza di San Siro l’andata degli ottavi di finale di Champions League tra rossoneri e Spurs. Dirige l’incontro lo svizzero Schärer. Antonio Conte: “È una grande emozione. Ho percorso due anni intensi qui, in cui siamo riusciti a fare qualcosa di importante“.

Le ultime cinque partite del Milan in UEFA Chamions League sono state decise da un margine di più di un gol (3 vittorie, 2 sconfitte).

Andiamo a vedere formazioni e dove vedere la partita Milan-Tottenham in tv e streaming che si giocherà alla stessa ora di PSG-Bayern Monaco.

Milan-Tottenham Streaming Live, probabili formazioni



Il Milan giocherà la prima partita a eliminazione diretta in Champions League dalla stagione 2013-14, quando fra andata e ritorno incassò un 5-1 e fu eliminato malamente dall’Atletico Madrid. Il Diavolo non è riuscito a segnare in nove delle ultime 14 partite a eliminazione diretta disputate in Champions League.

Stefano Pioli: “Quelle contro il Tottenham saranno le due partite più importanti della mia carriera, non avendo mai giocato un ottavo di finale di Champions League. Ci siamo preparati al meglio“.

MILAN (3-4-1-2): Tatarusanu; Kalulu, Thiaw, Tomori; Saelemaekers, Tonali, Krunic, Theo Hernández; Brahim Diaz; Giroud, Leao. Allenatore Stefano Pioli. A disposizione in panchina: Mirante, Nava, Ballo-Touré, Florenzi, Kjaer, Gabbia, Pobega, Calabria, Rebic, Origi, Messias, De Ketelaere. Indisponibili: Bennacer, Maignan. Squalificati: nessuno. Diffidati: Ballo-Touré, Krunic, Tomori.

TOTTENHAM (3-4-2-1): Forster; Romero, Dier, Lenglet; Porro, Skipp, Sarr, Perisic; Kulusevski, Son; Kane. Allenatore Antonio Conte. A disposizione in panchina: Austin, Whiteman, Sanchez, Emerson Royal, Tanganga, Davies, Danjuma, Devine, Craig, Mundle, Richarlison, Lucas Moura. Indisponibili: Bentancur, Bissouma, Lloris, Sessegnon. Squalificati: Hojbjerg. Diffidati: Lenglet, Dier.

Arbitro: Schärer (Svizzera). Assistenti: De Almeida, Zogaj (Svizzera). IV: Fähndrich (Svizzera). Var: Fritz (Germania). Avar: San (Svizzera).

Milan-Tottenham in TV



Milan-Tottenham in tv in chiaro con Canale 5 di Mediaset, per gli abbonati invece sui canali digitali di Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport (252 del satellite) e Sky Sport 4K (213 del satellite). Fabio Caressa e Beppe Bergomi saranno il telecronista e la seconda voce di Milan-Tottenham per Sky, mentre Mediaset ha affidato il racconto del match alla coppia Massimo Callegari-Massimo Paganin.

Milan-Tottenham Streaming Gratis alternativa a Roja directa TV Online



Milan-Tottenham live streaming gratis su Mediaset Infinity che sul sito di Sportmediaset. Gratis però per gli abbonati anche su SkyGo e NowT. La partita non si può vedere su Roja TV perchè considerata illegale in Italia.

Come vedere Milan-Tottenham Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Milan-Tottenham, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti “Roja directa TV Online” o “Roja Club Live”, che sono stati dichiarati illegali in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.