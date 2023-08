Vedere Milan-Torino Streaming Gratis On-line è possibile oggi sabato 26 agosto 2023 alle ore 20:45 italiane sui canali digitali. Il Milan ha iniziato la nuova stagione di Serie A con una vittoria per 2-0 contro il Bologna. I gol sono stati segnati tutti nei primi 25 minuti, grazie al nuovo acquisto Christian Pulisic. Il Milan ha una buona tradizione di non subire gol in casa contro il Torino e non perde una partita casalinga di campionato da gennaio. La squadra è favorita per vincere la prima partita casalinga della stagione, in un San Siro tutto esaurito, per l’undicesimo anno consecutivo. Di seguito formazioni e info per vedere Milan-Torino streaming e tv.

Il Milan ha ottenuto il punteggio più alto di Gol Attesi contro nella prima giornata di campionato, mentre il Torino, che non ha segnato alcun gol, ha segnato un valore di xG di 0.96.

Milan-Torino Streaming Live, probabili formazioni

Olivier Giroud ha segnato il suo primo gol con il piede destro per il Milan contro il Bologna, dopo aver segnato gli altri 32 gol con il piede sinistro o di testa. Durante il suo prestito al Torino la scorsa stagione, Nikola Vlašić ha segnato cinque gol, di cui quattro hanno contribuito a vincere le partite, due delle quali in trasferta dove lui è stato il primo a segnare.



MILAN (4-3-3): Maignan, Calabria, Thiaw, Tomori, Theo; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. Allenatore Stefano Pioli.

A disposizione in panchina: Sportiello, Mirante, Kalulu, Kjaert, Bartesaghi, Pellegrino, Florenzi, Adli, Pobega, Zeroli, Musah, Romero, Chukwueze, Okafor, Colombo. Indisponibili: Bennacer. Squalificati: nessuno.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic, Rodriguez, Buongiorno, Schuurs; Vojvoda, Ilic, Ricci, Bellanova; Vlasic, Radonjic; Sanabria. Allenatore Juric.

A disposizione in panchina: Gemello, Popa, Zima, N’Guessan, Lazaro, Dembele, Linetty, Tameze, Gineitis, Ilkhan, Karamoh, Pellegri, Indisponibili: Djidji, Seck. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Mariani. Guardalinee: Rossi-Massa. Quarto Uomo: Massimi. VAR: Valeri. Assistente VAR: Miele.

Milan-Torino Live in TV

Milan-Torino in diretta TV su DAZN, Sky Sport Summer (canale 201 del satellite), Sky Sport Calcio (canali 202 e 249), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La sfida di San Siro sarà trasmessa anche sui canali 472, 482, 473 e 483 del digitale terrestre. La telecronaca dell’anticipo della 2a giornata di Serie A su DAZN sarà curata da Riccardo Mancini e Alessandro Budel come seconda voce; quella su Sky invece ci saranno Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani al commento tecnico.

Il derby lombardo Milan-Torino sarà trasmesso in diretta streaming gratis (per gli abbonati) su DAZN (link disponibile su www.dazn.it) e SkyGo (online su skygo.sky.it). Entrambe le piattaforme offrono numerosi servizi on-demand per vedere le partite di calcio in streaming, accessibili sia da dispositivi mobili come iPhone, iPad, smartphone Android e Samsung Apps, sia da smart tv e pc.

Il Milan ha segnato un totale di otto gol nelle ultime due partite casalinghe della scorsa stagione di campionato, contro la Sampdoria e il Verona. Tuttavia, non sono riusciti a segnare almeno tre gol per tre partite casalinghe consecutive in Serie A da luglio 2020, quando hanno giocato contro Juventus, Parma e Bologna.

Gli aggiornamenti in tempo reale della partita saranno disponibili sui profili Twitter delle due squadre e sui siti online sportivi come quelli del Corriere dello Sport e TuttoSport.