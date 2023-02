Vedere Milan-Torino Streaming Gratis On-line è possibile oggi venerdì 10 febbraio 2023 alle ore 20:45 italiane sui canali digitali: si gioca per aprire la 22a giornata del campionato di calcio di Serie A 2022-23, la terza (su 19 a disposizione) del girone di ritorno. I rossoneri hanno perso le ultime quattro partite, tra cui il derby, contro il Toro quindi sarà uno spartiacque importante in vista della stagione: ultima sfida prima di quella in Champions League contro il Tottenham di Antonio Conte del 14 febbraio. Di seguito formazioni e info per vedere Milan-Torino streaming e tv.

L’ultimo incontro tra le due squadre in Serie A ha visto il Torino trionfare 2-1, in casa, a ottobre. Koffi Djidji ha messo a segno la prima rete per il Torino al minuto 35. Anche Aleksey Miranchuk ha segnato in questa partita. Junior Messias ha realizzato l’unico gol per il Milan al minuto 67.

Milan-Torino Streaming Live, probabili formazioni



Theo Hernández del Milan potrebbe essere fondamentale perché la sua squadra ritrovi la forma, dato che ha vinto più scontri diretti personali contro il Torino piuttosto che contro qualsiasi altra squadra (sei). Il Torino, invece, è imbattuto in tutte e quattro le partite in cui Aleksey Miranchuk ha segnato in questa stagione di Serie A (3 vittorie, 1 pareggio), inclusa una vittoria per 2-1 nello scontro diretto inverso di questa stagione.

MILAN (3-4-2-1): Tatarusanu; Thiaw, Kjaer, Kalulu; Saelemaekers, Tonali, Krunic, Theo Hernandez; Brahim Diaz, Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli. A disposizione in panchina: Mirante, Vasquez, Calabria, Gabbia, Ballo-Touré, Dest, Bakayoko, Pobega, Vranckx, Adli, De Ketelaere, Messias, Ibrahimovic, Rebic, Origi. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Bennacer, Dest, Florenzi, Maignan, Tomori.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Aina, Adopo, Vlasic, Vojvoda; Miranchuk, Karamoh; Sanabria. Allenatore: Ivan Juric. A disposizione in panchina: Gemello, Fiorenza, Rodriguez, Gravillon, Bayeye, Ilic, Vieira, Gineitis, Radonjic, Seck. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Radonjic, Lazaro, Pellegri, Ricci, Zima.

Arbitro: Ayroldi di Molfetta. Guardalinee: Lo Cicero e Scarpa. 4° Uomo: Volpi. VAR: Chiffi. Assistente VAR: Prontera.

Milan-Torino in TV Live



Milan-Torino in diretta tv con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Gli abbonati a DAZN e Sky potranno attivare Zona DAZN e godersi il match sul canale 214 del decoder di Sky. La telecronaca di Milan-Torino su DAZN sarà affidata a Pierluigi Pardo, mentre il commento tecnico della gara sarà di Andrea Stramaccioni.

Milan-Torino Streaming Gratis Live invece di Roja Online



Milan-Torino live streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Stefano Pioli ha perso le ultime tre partite di Serie A: l’ultima volta che il tecnico ha trovato la sconfitta per più gare di fila con una singola squadra nel massimo campionato risale all’ottobre 2012, quando sedeva sulla panchina del Bologna (quattro in quel caso).

Dove vedere la partita Milan-Torino Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Milan-Torino, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti Rojadirecta che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter e sul sito del Corriere dello Sport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.