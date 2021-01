Milan Torino diretta streaming link. Si gioca alle 20:45 di oggi sabato 9 gennaio 2021 per la 17a giornata di Serie A. Il Milan ha incassato almeno due reti in tutte le ultime tre gare casalinghe di Serie A: non arriva a quattro partite interne di fila con due o più gol al passivo dal 1950. Il Torino ha subito ben 20 gol nell’ultima mezz’ora di gioco, almeno sei più di ogni altra squadra nella Serie A 2020/21.

Milan Torino, dove vedere la partita in diretta tv.

Milan Torino sarà trasmessa in diretta su DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia. La telecronaca della partita sarà a cura di Stefano Borghi, mentre il commento tecnico sarà di Simone Tiribocchi.

Milan Torino Streaming Gratis Online al posto di Rojadirecta.



Sarà possibile vedere Milan Torino streaming online mediante DAZN (link www.dazn.com), sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, sia su dispositivi mobili come tablet e smartphone.

Milan Torino probabili Formazioni.

Tra i giocatori militanti attualemente in Serie A, Franck Kessié è quello che ha disputato più gare (23) in questa stagione considerando tutte le competizioni. Il Meazza potrebbe diventare lo stadio in cui l’attaccante del Torino, Andrea Belotti, ha segnato più gol in trasferta in Serie A, al pari dell’Olimpico: cinque gol nel primo, sei nel secondo. Di seguito i possibili schieramenti iniziali:

MILAN (4-2-3-1): G Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessié; Castillejo, Brahim Diaz, Hauge; Leao. Allenatore Pioli. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Bennacer, Gabbia, Ibrahimovic, Krunic, Rebic, Saelemaekers, Calhanoglu.

TORINO (3-5-1-1): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Singo, Lukic, Rincon, Linetty, Rodriguez; Verdi; Belotti. Allenatore Giampaolo. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Zaza.