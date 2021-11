Vedere Milan-Sassuolo Streaming Gratis On-line è possibile oggi domenica 28 novembre 2021 alle 15 sui canali digitali: si gioca per la 14a giornata del campionato di calcio di Serie A 2021-22. Zlatan Ibrahimovic, autore di 5 goal, è il miglior realizzatore del Milan, e realizzando due reti potrebbe diventare il terzo giocatore dagli anni 2000 a realizzare 300 goal nei maggiori cinque campionati europei: 298, dietro a Cristiano Ronaldo (480) e Messi (475). Mentre Domenico Berardi, a segno 6 volte, è il bomber del Sassuolo e la bestia nera del Diavolo nel torneo, avendo realizzato 9 goal in carriera ai rossoneri, incluso un poker nel gennaio 2014 e una tripletta nel maggio 2015.

Milan-Sassuolo Streaming Live, probabili formazioni



Dallo scorso maggio in avanti il Milan ha vinto sei delle otto gare casalinghe disputate in Serie A (2N) e ha mantenuto cinque volte la porta inviolata, nessuna squadra ha ottenuto più clean sheet interne nel periodo.

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, A Romagnoli, T Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, B Diaz, Leao; Ibrahimovic. Allenatore Pioli.

A disposizione in panchina: Mirante, Conti, Gabbia, Ballo-Touré, Bennacer, Bakayoko, Krunic, Florenzi, Messias, D Maldini, Pellegri. Indisponibili: Calabria, Castillejo, Giroud, Maignan, Plizzari, Rebic, Tomori. Squalificati: nessuno.

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Chiriches, G Ferrari, Rogerio; M Lopez, Magnanelli, Traore; D Berardi, Scamacca, Raspadori. Allenatore Dionisi.

A disposizione in panchina: Satalino, Pegolo, Ayhan, Peluso, Muldur, Kyriakopoulos, Magnanelli, Harroui, Henrique, Boga, Samele, Oddei, Defrel.

Indisponibili: Romagna, Obiang, Djuricic, Goldaniga. Squalificati: Frattesi.

Arbitro: Manganiello di Pinerolo.

Milan-Sassuolo in TV



Milan-Sassuolo in diretta tv con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca su DAZN sarà curata da Edoardo Testoni, che sarà affiancato da Marco Parolo al commento tecnico.

Pioli (Milan): “Credo che tutto quello che abbiamo fatto fino ad oggi è stato gettare le basi. Ora dobbiamo provare ad alzare il livello e diventare ancora più competitivi. Quello che mi piace è la sintonia con club, dirigenti, giocatori e ambiente, ci permette di dare sempre il massimo. È importante avere cura e passione per quello che facciamo, quando andiamo in campo è importante avere voglia di vincere ogni partita”.

Milan-Sassuolo Streaming Gratis



Milan-Sassuolo streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

Pioli (Milan): “Nella mia testa c’è il sogno di vincere perché siamo al Milan e il Milan è il Milan. Saelemaekers a sinistra? Avere giocatori molto duttili ci dà tante soluzioni. Come i 5 cambi stanno cambiando l’interpretazione delle partite. Adesso non serve avere solo un piano A ma anche un piano B e piano C. Ora puoi cambiare caratteristiche, posizioni per mettere in difficoltà gli avversari. È un fattore questa nuova struttura dei cambi”.

Dove vedere la partita Milan-Sassuolo Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Milan-Sassuolo, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.