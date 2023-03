Vedere Milan-Salernitana Streaming Gratis On-line è possibile oggi lunedì 13 marzo 2023 alle ore 20:45 italiane sui canali digitali con le immagini trasmesse dallo stadio di San Siro Milano. Si chiude la 26esima giornata di Serie A TIM. I Rossoneri (47 punti), dopo il passaggio del turno in Champions League a scapito del Tottenham di Conte, vogliono dare continuità anche in campionato e rifarsi della sconfitta subita in casa delle Fiorentina (2-1) nell’ ultima giornata. A San Siro arriva la Salernitana di Paulo Sousa (25 punti) vuole allontanare ulteriormente la zona retrocessione, attualmente a -6: nelle ultime due partite ha battuto il Monza (3-0) e pareggiato in casa della Sampdoria (0-0). Di seguito formazioni e info per vedere Milan-Salernitana streaming e tv.

Il match di andata, giocato lo scorso 4 gennaio, è stata la prima partita del 2023 dopo la sosta Mondiale. Il Diavolo ha sbancato 2-1 l’Arechi grazie alle reti di Leao e Tonali. Inutile, per i padroni di casa, lo squillo di Bonazzoli.

Milan-Salernitana Streaming Live, probabili formazioni



MILAN (3-4-2-1): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori; Saelemaekers, Krunic, Tonali, Theo Hernandez; Brahim Diaz, Leao; Giroud. Allenatore Stefano Pioli.

A disposizione in panchina: Tatarusanu, Kjaer, Ballo-Touré, Dest, Florenzi, Calabria, Bakayoko, Pobega, Vranckx, Bennacer, Adli, De Ketelaere, Rebic, Origi, Ibrahimovic. Indisponibili: Messias. Squalificati: nessuno. Diffidati: Calabria, Giroud, Kalulu, Kjaer, Rebic.

SALERNITANA (3-4-1-2): Ochoa; Gyomber, Daniliuc, Pirola; Sambia, Crnigoj, Coulibaly, Bradaric; Candreva; Dia, Piatek.

Allenatore Paulo Sousa.

A disposizione in panchina: Sepe, Bronn, Mazzocchi, Maggiore, Nicolussi Caviglia, Lovato, Bohinen, Vilhena, Botheim, Valencia, Kastanos, Bonazzoli. Indisponibili: Fazio, Troost Ekong. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Arbitro: La Penna di Roma. Assistenti: Zingarelli-Di Monte. Quarto uomo: Perenzoni. VAR: Banti. Assistente VAR: Guida.

Milan-Salernitana in TV Live



Milan-Salernitana in diretta tv con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. A disposizione anche su Sky Sport Calcio (202 del satellite), Sky Sport 4K (numero 213) e Sky Sport (251 del satellite). Nel 2022/2023, il Milan ha beneficiato delle prestazioni di Leão e Olivier Giroud. Leão è il miglior marcatore della squadra con 8 gol, con 3 di queste reti che sono state sullo 0-0. Quasi allo stesso livello Giroud, che ha realizzato 7 gol.

Milan-Salernitana Streaming Gratis Live



Milan-Salernitana live streaming gratis (per gli abbonati) con SkyGo e DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Il Milan ha avuto un buono stato di forma di fronte al proprio pubblico in questa stagione, con 9 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte in 12 partite Serie A. La Salernitana ha guadagnato 10 punti su 36 disponibili fuori casa in questo campionato (2V 4N 6P).

Nelle ultime sei gare, il Milan ha vinto 3 volte e perso in 3 occasioni. La Salernitana, dall'altra parte, ha vinto 2 volte, pareggiato in 1 occasione e perso 3 partite nel periodo. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter e sul sito del Corriere dello Sport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.