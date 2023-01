Vedere Milan-Roma Streaming Gratis On-line è possibile domenica 8 gennaio 2023 alle ore 20:45 italiane sui canali digitali di DAZN. La partita, valida per il turno 17 di Serie A, andrà in scena allo stadio di San Siro (Milano). Una “classica” del calcio italiano: il Milan (scavalcato ieri dalla Juve) per proseguire il suo cammino in scia al Napoli, la Roma per continuare a mirare alla zona Champions League

Appuntamento alle ore 20:45 quindi per vedere Milan-Roma streaming gratis (per gli abbonati a Dazn). La Roma ha sconfitto il Bologna 1-0 in casa nell’ultima partita di Serie A, così da portare la striscia di imbattibilità a 3 gare (V1 N2 P0). Si trova quindi al 6° posto con 30 punti.

Milan-Roma Streaming Live, probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud. Allenatore Stefano Pioli. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Ballo-Touré, Florenzi, Krunic, Ibrahimovic, Maignan, Messias, Origi, Rebic.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Pellegrini, Cristante, Zalewski; Dybala, Zaniolo; Abraham.

Milan-Roma in Live TV



Allenatore José Mourinho. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Belotti, Darboe, Solbakken, Wijnaldum.

Milan-Roma in diretta tv con DAZN anche su dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o Timvision Box. Per gli abbonati Sky e DAZN, inoltre, sarà possibile attivare ‘Zona DAZN’ e vedere quindi Milan-Roma in live tv al canale 214 di Sky. Il Live Milan-Roma sarà commentato in telecronaca da Pierluigi Pardo e Massimo Gobbi.

Il Milan ha vinto l’incontro più recente di Serie A tra le due squadre, avendo trionfato 3-1 in casa, nell’ultima stagione. Olivier Giroud ha segnato il primo gol per il Milan al minuto 8 con un rigore. Inoltre Junior Messias e Rafael Leão sono andati a segno. Tammy Abraham ha segnato il solo gol per la Roma al minuto 40.

Milan-Roma Streaming Gratis Live invece di Roja Online



Milan-Roma live streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it). Scarica l’app su smartphone e tablet o collegati al portale ufficiale attraverso pc o notebook.

Il pre-partita di Milan-Roma inizia 30 minuti prima del match, con tutte le ultime novità dallo stadio, le formazioni e le analisi sui temi principali della partita. Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli highlights e l’evento integrale in modalità on demand.

Il Milan ha fatto bene nell’ultima gara contro la Roma, rimanendo senza sconfitte nelle ultime 5 sfide (V4 N1 P0). La Roma è alla ricerca della prima vittoria da ottobre 2019 in questa sfida. Il Milan ha battuto in aggregato la Roma 12-6 durante la serie di imbattibilità.

Dove vedere la partita Milan-Roma Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Milan-Roma, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti Rojadirecta TV che però è stato dichiarato illegale in Italia.

Paulo Dybala è il talismano della Roma, avendo segnato 5 reti, incluse 2 marcature sullo 0-0.

Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter e sul sito Corriere dello Sport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.