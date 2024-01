Milan Roma Streaming Gratis Live Web: a che ora si gioca?

Alle ore 20:45 italiane di oggi domenica 14 gennaio 2024 si gioca Milan Roma in streaming video live e diretta tv sul digitale di DAZN. Video streaming gratis per tutti gli abbonati con l’app online di DAZN. Come possibili alternative per vedere Milan Roma, posticipo che chiude le partite della domenica della 20a giornata di Serie A (la prima del girone di ritorno), abbiamo per l’opzione per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l’abbonamento ‘Zona DAZN’: la sfida sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Milan e Roma si affrontano in una partita cruciale per la zona Champions League. Entrambe le squadre sono reduce da sconfitte in Coppa Italia, ma hanno ottenuto buoni risultati in campionato. Entrambi i team hanno diverse assenze importanti, ma il Milan ha il vantaggio di essere imbattuto nelle ultime cinque partite giocate contro la Roma a San Siro. Il Milan è imbattuto nelle ultime 5 partite di Serie A giocate a San Siro contro la Roma: 3 vittorie e 2 pareggi è il bilancio in favore dei rossoneri.

Dove vedere Milan-Roma in TV e Streaming Live su Sky o DAZN

L’ultima volta che i capitolini hanno vinto al Meazza è stato quasi 7 anni fa: il 1° ottobre 2017 s’imposero grazie alle reti di Edin Dzeko e Florenzi.

Milan Roma sarà trasmessa in diretta tv e diretta streaming in esclusiva su DAZN, gratis per gli abboanti per la visione online su pc, smartphone e tablet. La telecronaca del match sarà a cura di Pierluigi Pardo, commento tecnico di Massimo Gobbi. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta scritta e gli aggiornamenti in tempo reale.

Milan Roma Live Streaming, ultime notizie formazioni

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, T Hernandez; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. Allenatore Stefano Pioli.

A disposizione in panchina: Mirante, Nava, Simic, Bartesaghi, Jimenez, Musah, Zeroli, Romero, Chaka Traoré, Okafor, Jovic. Indisponibili: Bennacer, Caldara, Chukwueze, Florenzi, Kalulu, Pobega, Thiaw, Tomori. Squalificati: nessuno.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Huijsen; Celik, Bove, Paredes, Cristante, Zalewski; Belotti, Lukaku. Allenatore José Mourinho.

A disposizione in panchina: Svilar, Boer, Karsdorp, Spinazzola, Pisilli, Kristensen, Pellegrini, El Shaarawy, Joao Costa. Indisponibili: Abraham, Aouar, Azmoun, Dybala, Kumbulla, Ndicka, Renato Sanches, Smalling. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Guida della sezione di Torre Annunziata. Assistenti: Bercigli-Cecconi. IV uomo: Sacchi. VAR: Mazzoleni. Assistente VAR: La Penna.