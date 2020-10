Milan-Roma streaming e diretta tv. Milan capolista a punteggio pieno, Roma un po’ più indietro ma in grande forma: è il big match che chiude il turno 5 del campionato di calcio di Serie A. Si gioca oggi lunedì 26 otobre 2020 a San Siro alle ore 20:45. Qui di seguito tutte le informazioni su come e dove vedere in tv e in diretta streaming Milan-Roma.

Zlatan Ibrahimovic (nella foto di copertina) è il giocatore che ha realizzato più marcature multiple in Serie A da inizio luglio: quattro, due delle quali nelle due presenze più recenti nella competizione. Inoltre, l’attaccante del Milan ha segnato una doppietta in entrambe le ultime due sfide contro la Roma in campionato.

Dove vedere Milan-Roma streaming e diretta tv al posto di Rojadirecta.

Milan-Roma in diretta tv con Sky Sport Serie A (canali 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport

(Canale 251 Satellite).con(link https://skygo.sky.it), tra i servizi links on-demand per seguire lesu iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Il match quindi sarà disponibile anche su NowTv (link https://www.nowtv.it) a pagamento per tutti. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata. Milan Roma non viene trasmessa in chiaro. Nei rispettivi account ufficiali delle squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Le probabili formazioni di Milan-Roma.

Milan (4-2-3-1): G Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic. Allenatore Pioli. Indisponibili: Calhanoglu, Gabbia, Musacchio, Rebic.

Roma (4-2-3-1): Mirante; Mancini, Ibanez, Kumbulla, Spinazzola; Cristante, Veretout; Pedro, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore Fonseca. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Calafiori, Diawara, Pastore, Smalling, Zaniolo.