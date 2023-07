Vedere Milan-Real Madrid Streaming Gratis On-line è possibile oggi lunedì 24 luglio 2023 alle 4 AM ora italiana sui canali digitali di DAZN e Sky. Questa notte il Milan affronterà il Real Madrid nella tournée americana “Soccer Champions Tour 2023” dopo l’amichevole contro il Lumezzane. La partita, che si svolgerà al Rose Bowl di Pasadena, è molto attesa e si prospetta una sfida avvincente tra i due talenti d’attacco, Leao e Vinicius. Entrambi i giocatori si distinguono per la loro velocità e stanno per iniziare una stagione importante. Leao ha appena rinnovato il suo contratto con il Milan, diventando così un giocatore chiave della squadra. Anche Vinicius è al centro dell’attacco del Real Madrid dopo la partenza di Benzema.

Dove vedere Milan-Real Madrid in streaming e tv



La partita Milan-Real Madrid sarà trasmessa in diretta su DAZN e Sky. È possibile vederla tramite l’applicazione DAZN su smart tv, dispositivi mobili come pc, tablet o smartphone. Inoltre, Sky metterà a disposizione la partita su Sky Sport Summer. Invece di Rojadirecta, i clienti Sky possono anche utilizzare l’app gratuita SkyGo per guardare la partita. A disposizione anche NOW, a pagamento per tutti.

Diretta Milan-Real Madrid Streaming, le probabili formaizoni



Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Pobega, Loftus-Cheek, Krunic; Leao, Giroud, Pulisic. Allenatore Stefano Pioli.

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Camavinga; Valverde, Bellingham, Tchouameni; Rodrygo, Joselu, Vinicius Jr. Allenatore Carlo Ancelotti.