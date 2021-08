Vedere l’amichevole Milan-Real Madrid Streaming Gratis On-line è possibile oggi domenica 8 agosto 2021 alle ore 18:30 italiane su Sky per il territorio italiano sui seguenti canali: Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Milan-Real Madrid valida per il torneo di beneficienza AthletesVersus Cup si gioca allo stadio “Wörthersee Stadium” di Klagenfurt, in Austria. Dopo le amichevoli con Nizza e Valencia, quella contro il Real Madrid di Ancelotti sarà la terza sfida del tour europeo dei rossoneri: un vero e proprio anticipo di un match di Champions League, alla quale il Milan vi torna a partecipare dopo 8 anni di assenza. Ricordiamo anche l’esordio nel campionato di Serie A del prossimo lunedì 23 agosto a Marassi contro la Sampdoria.

Diretta Milan-Real Madrid Streaming, le probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernández; Tonali, Pobega; Saelemaekers, Brahim Díaz, Rebic; Giroud. Allenatore Stefano Pioli.

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Nacho, Varane, Alaba, Marcelo; Valverde, Modric, Isco; L. Vazquez, Benzema, Rodrygo. Allenatore Carlo Ancelotti.

Dove vedere la partita Milan-Real Madrid su Internet

Milan-Real Madrid video streaming gratis con Sky Go (link skygo.sky.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Il match amichevole Milan-Real Madrid quindi sarà disponibile anche su NOW (link www.nowtv.it) a pagamento per tutti.

Come possibili alternative per vedere Milan-Real Madrid, non ce ne sono. Oppure c’è come sempre il raccoglitore internet di links online gratuiti Rojadirecta che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.