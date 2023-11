Come vedere Milan-PSG streaming e diretta tv. Si gioca alle ore 21:00 ITA di oggi martedì 7 novembre 2023 per la 4a giornata del Gruppo F della fase a gironi di UEFA Champions League. Il Milan affronta il PSG in una partita cruciale della Champions League. Il Milan ha bisogno di vincere e segnare dopo aver ottenuto solo due punti nelle prime tre partite. Il PSG, invece, è in testa al gruppo con sei punti e arriva da una serie di vittorie. Il Milan deve ottenere una vittoria per avere speranze di qualificarsi agli ottavi di finale. Andiamo a scoprire dove vedere Milan-PSG Streaming Gratis, prima però le probabili formazioni.

Diretta Milan-PSG Streaming: ultime notizie formazioni

Pioli ha recuperato Theo Hernandez e Pulisic e dovrebbe schierare Reijnders a centrocampo al posto di Krunic. Musah e Loftus-Cheek, che torna in campo dopo un infortunio, completeranno la formazione. Ramos e Kolo Mouani si contendono una maglia tra i campioni di Francia, mentre Asensio, Keylor Navas, Danilo, Ekitike, Kimpembe e Nuno Mendes non saranno convocati.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Reijnders, Musah; Pulisic, Giroud, Leao. Allenatore Stefano Pioli.

A disposizione in panchina: Mirante, Nava, Nsiala-Makengo, Florenzi, Bartesaghi, Adli, Pobega, Krunic, Chaka Traoré, Chukwueze, Okafor, Jovic.

PSG (4-2-4): Donnarumma; Hakimi, Skriniar, Marquinhos, L. Hernandez; Ugarte, Zaire-Emery; Dembelé, Kolo Muani, Mbappé, Vitinha. Allenatore Luis Enrique.

A disposizione in panchina: Letellier, Tenas, Mukiele, Fabian Ruiz, Lee Kang-In, Soler, Goncalo Ramos, Barcola.

Arbitro: Gil Manzano (Spagna).

Dove vedere Milan-PSG Streaming Diretta Gratis in Italiano anche dall’estero



Milan-PSG in diretta tv non potrà essere guardata con Rojadirecta e TarjetaRojaOnline Gratis in quanto non illegali in Italia. Potete guardarla legalmente su Sky Sport Uno (canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite). La partita sarà disponibile in live streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.

Milan-PSG Online TV in chiaro su Canale 5 e Mediaset Play

Infine: alla domanda Milan-PSG streaming in chiaro su Canale 5? La risposta è sì. Inoltre sarà disponibile anche in streaming gratuito sulla piattaforma Mediaset Play.