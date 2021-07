Vedere Milan-Pro Sesto Streaming Gratis On-line è possibile oggi sabato 17 luglio 2021 alle ore 17:00 su Milan Tv, l’emittente ufficiale del club rossonero disponibile su DAZN. Video streaming gratis dallo stadio di Milanello su DAZN e Sky (l’emittente è infatti presente al canale 230 del satellite). Il match amichevole quindi sarà disponibile in streaming anche su SkyGo (gratis per gli abbonati, link https://skygo.sky.it) e su NowTv (link https://www.nowtv.it) a pagamento per tutti.

Dove vedere la partita del Milan su Internet

Come possibili alternative per vedere Milan-Pro Sesto, primo test precampionato per i ragazzi allenati da Stefano Pioli, abbiamo il canale Video YouTube del Milan e sull'app ufficiale del club rossonero, Facebook Live-Stream e Periscope

Diretta Milan-Pro Sesto Streaming, le probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Gabbia, Romagnoli, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Castillejo, Hauge; Leao. Allenatore Pioli.

PRO SESTO (4-2-3-1): Livieri; Maldini, Pecorini, Caverzasi, Giubilato; Gualdi, Gattoni; Palesi, Maffei, Bismark; Scapuzzi. Allenatore Filippini.