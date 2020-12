Milan Parma streaming e diretta tv invece di Rojadirecta. A San Siro arriva un Parma che è tornato a muovere la classifica dopo un periodo di difficoltà: gli emiliani hanno infatti conquistato quattro punti negli ultimi due turni con la vittoria sul Genoa in trasferta e il pareggio casalingo contro il Benevento. Si gioca alle 20:45 di oggi domenica 13 dicembre 2020 per la 11esima di Serie A: ecco come e dove vedere in tv e in diretta streaming Milan Parma.

Il Parma è una delle tre vittime preferite dell’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic in Serie A (al pari di Roma e Palermo): contro i crociati ha segnato 10 reti, inclusa una doppietta che regalò lo Scudetto all’Inter il 18 maggio 2008. Dall’inizio di giugno il Milan è la squadra che ha ottenuto più successi nei maggiori cinque campionati europei (17), oltre ad essere una delle due, con l’Atletico Madrid, a non aver ancora perso.

Milan Parma in diretta tv grazie a Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

La partita non viene trasmessa in chiaro. Nei rispettivi account ufficiali delle squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con Sky Go (link skygo.sky.it), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento con Now TV (link www.nowtv.it).

Le probabili formazioni di Milan Parma.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Gabbia, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Brahim Diaz, Calhanoglu; Rebic. Allenatore Pioli.

Parma (4-3-1-2): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Osorio, Gagliolo; Hernani, Scozzarella, Kurtic; Karamoh; Gervinho, Cornelius. Allenatore Liverani.

Arbitro: Fourneau.