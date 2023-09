Vedere Milan-Newcastle Streaming Gratis On-line è possibile oggi martedì 19 settembre 2023 alle ore 18:45 italiane sui canali digitali: si gioca per la 1a giornata del girone F della Champions League 2023-2024. Il Milan è determinato a vincere la partita di Champions League contro il Newcastle per superare la delusione del derby perso pesantemente contro l’Inter.

Sandro Tonali, ex giocatore del Milan, torna per la prima volta al Giuseppe Meazza come avversario. Il Milan punta a ripartire dalla semifinale della scorsa stagione mentre il Newcastle ha già subito due eliminazioni nella fase a gironi. Zlatan Ibrahimovic è tornato a Milanello e la sua presenza è considerata positiva. L’allenatore Pioli ha descritto il Newcastle come una squadra inglese fisica e intensa, con giocatori di qualità. Ha inoltre espresso affetto per Tonali, ma ha dichiarato che gli augura il meglio solo dopo la partita contro il Milan. Di seguito formazioni e info per vedere Milan-Newcastle streaming e tv.

Milan-Newcastle Streaming Live, probabili formazioni



Nei Magpies, Chukwueze e Pulisic si contendono il ruolo sulla fascia destra, con possibilità di successo equamente divise. Tomori ritorna in difesa, mentre Pobega ha buone possibilità di essere schierato dal primo minuto, a scapito di Reijnders.

L’allenatore Howe ha annunciato che Tonali sarà disponibile per la partita contro il Milan, e il giovane Miley farà parte del gruppo.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Pobega; Chukwueze, Giroud, Leao. Allenatore Stefano Pioli.

A disposizione in panchina: Sportiello, Mirante, Florenzi, Kjaer, Bartesaghi, Reijnders, Adli, Musah, Pulisic, Jovic, Okafor.

NEWCASTLE (4-3-3): Pope; Trippier, Schar, Botman, Burn; Longstaff, Guimaraes, Tonali; Almiron, Isak, Gordon. Allenatore Eddie Howe.

A disposizione in panchina: Dubravka, Karius, Dummett, Lascelles, Targett, Livramento, Hall, Barnes, Anderson, Callum Wilson, Murphy.

Arbitro: Sánchez (Spagna). Guardalinee: Cabañero e Prieto. 4° Uomo: Soto Grado. VAR: Hernández. Assistente VAR: Fritz (Germania).

Milan-Newcastle in TV Live



Milan-Newcastle in diretta tv sui canali digitali di Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport 4K (numero 213) e Sky Sport (numero 252).

Milan-Newcastle Streaming Gratis Live



Milan-Newcastle live streaming gratis (per gli abbonati) con Sky Go, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Evento streaming live anche su Infinity+, attivabile al costo di 7,99€ al mese.

Dove vedere la partita Milan-Newcastle Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

