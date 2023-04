Vedere Milan-Napoli Streaming Gratis On-line è possibile oggi mercoledì 12 aprile 2023 alle ore 21 italiane sui canali digitali. Partita di andata dei quarti di finale di Champions League: si gioca al Giuseppe Meazza di Milano. Il Milan affronta il Napoli nei quarti di finale della Coppa Italia, dopo aver pareggiato 0-0 contro l’Empoli. Il Napoli dovrà fare a meno di Victor Osimhen e sta attraversando un periodo di leggera flessione. Entrambe le squadre si sono qualificate agli ottavi battendo rispettivamente il Tottenham e l’Eintracht Francoforte. Questo sarà il primo scontro tra Milan e Napoli nelle competizioni europee. In totale, ci sono stati 17 scontri tra squadre italiane nelle competizioni europee, con sette finali e tre semifinali. Di seguito formazioni e info per vedere Milan-Napoli Streaming Gratis e Diretta TV, invece di “Rojadirecta Live TV”.

Milan-Napoli Streaming Live, probabili formazioni



Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Brahim Diaz, Bennacer, Leao; Giroud. Allenatore Stefano Pioli.

A disposizione in panchina: Mirante, Nava, Florenzi, Thiaw, Gabbia, Kalulu, Ballo-Touré, Pobega, Saelemaekers, Rebic, Origi, Messias.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Lozano, Kvaratskhelia.

Allenatore Luciano Spalletti.

A disposizione in panchina: Gollini, Idasiak, Bereszynski, Mario Rui, Ostigard, Juan Jesus, Elmas, Gaetano, Ndombele, Raspadori.

Arbitro: Kovacs (Romania). Guardalinee: Marinescu-Artene (Romania). 4° Uomo: Fesnic (Romania). VAR: Dankert (Germania). Assistente VAR: Fritz (Germania).

Milan-Napoli in TV



Milan-Napoli in tv in esclusiva su Prime Video con commenti, interviste e highlights saranno disponibili in live streaming e on demand, inclusi con l’abbonamento Amazon Prime, senza costi aggiuntivi. La telecronaca è di Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.

Milan-Napoli Streaming Gratis alternativa a Roja directa TV Online



Milan-Napoli live streaming gratis su ogni smart tv attraverso l’applicazione di Amazon Prime Video, servizio riservato gratuitamente ai clienti Prime di Amazon. La suddetta app è disponibile su Sky Q e potrà essere utilizzata anche tramite le console di gioco PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X), oltre che attraverso i dispositivi Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. La partita non si può vedere su Roja directa TV perchè considerata illegale in Italia.

Non esistono alternative per vedere Milan-Napoli. Le trasmissioni con Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure con il raccoglitore internet di links online gratuiti “Rojadirecta TV Online”, non sono regolari in Italia, come pure quelli di “Roja TV”, “Roja Club”, “HesGoal Info”, “Pepper Live Info”, o “RojadirectaTV”. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter, e sul sito online del Corriere dello Sport, ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.