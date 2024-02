Vedere Milan-Napoli Streaming Gratis On-line è possibile oggi domenica 11 febbraio 2024 alle ore 20:45 italiane sui canali digitali. Nel posticipo della 24ª giornata di Serie A, il Milan ospita il Napoli allo stadio San Siro. Entrambe le squadre arrivano a questa partita dopo aver vinto le loro ultime partite. Il Milan è saldamente al terzo posto in classifica, mentre il Napoli cerca di avvicinarsi ai posti validi per la Champions League. Sarà una partita difficile per entrambe le squadre, che dovranno affrontarsi con attenzione e rispetto. Di seguito formazioni e info per vedere Milan-Napoli streaming live e tv.

Statistica in evidenza: Il Milan ha segnato e subito almeno due gol in tutte le ultime tre partite di campionato. È la prima volta nella loro storia in Serie A che i rossoneri hanno ottenuto questo risultato in quattro partite consecutive. Il Napoli, invece, non ha segnato nessun gol nelle ultime quattro partite in trasferta di campionato. Se non riusciranno a segnare anche nella prossima partita fuori casa, sarà la prima volta dal 1979 che rimarranno senza segnare gol in cinque partite di fila.

Milan-Napoli probabili formazioni, non solo FantaCalcio



Stefano Pioli ha parlato della sfida contro il Napoli, affermando che non cambiano le qualità delle squadre. Ha evidenziato l’importanza di affrontare l’avversario con attenzione e rispetto, e ha sottolineato l’importanza di essere compatti in mezzo al campo. Pioli ha anche commentato sulle scelte di formazione, confermando che Bennacer è disponibile per giocare. Ha difeso Maignan dalle critiche, sottolineando che le persone come lui imparano sempre dai loro errori.

Infine, ha menzionato Jovic come una presenza importante nella squadra, ma ha sottolineato che la decisione finale sulla formazione sarà presa in seguito.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, T.Hernandez; Adli, Bennacer; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. Allenatore Stefano Pioli.

A disposizione in panchina: Sportiello, Mirante, Florenzi, Simic, Terracciano, Jimenez, Bartesaghi, Musah, Zeroli, Jovic, Okafor. Indisponibili: Caldara, Thiaw, Tomori, Kalulu, Pobega. Squalificati: Reijnders.

NAPOLI (3-5-1-1): Gollini; Ostigard, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi, Zielinski, Lobotka, Anguissa, Di Lorenzo; Kvaratskhelia; Simeone. Allenatore Walter Mazzarri.

A disposizione in panchina: Meret, Contini, Natan, Olivera, Dendoncker, Traorè, Cajuste, Lindstrom, Politano, Ngonge, Raspadori. Indisponibili: Osimhen. Squalificati: Mario Rui.

Arbitro: Doveri della sezione di Roma. Guardalinee: Bindoni-Baccini. IV uomo: Marchetti. VAR: Di Paolo. Assistente VAR: Valeri.

Milan-Napoli Live in TV

Milan-Napoli sarà visibile in tempo reale su smart tv con DAZN. Telecronaca di Pierluigi Pardo, commento tecnico di Marco Parolo. Gli spettatori che hanno l’abbonamento ‘Zona DAZN’ su Sky potranno guardare la gara anche sul canale 214 di Sky. Collegamenti pre-partita per le ultime notizie dagli spogliatoi a partire dalle ore 20:30. Fischio d’inizio alle ore 20:45 italiane.

Milan-Napoli Streaming Gratis Live invece di Rojadirecta



Milan-Napoli streaming gratis (per gli abbonati) su DAZN (link disponibile su www.dazn.it), sui dispositivi mobili, quali PC, smartphone, tablet tramite app o comunque con dispositivi mobili autorizzati. A pagamento per tutti c’è NOW sempre di Sky. Questa piattaforma offre numerosi servizi on-demand per seguire le partite di calcio in streaming, accessibili sia da dispositivi mobili come iPhone, iPad, smartphone Android e Samsung Apps, sia da smart tv e pc. È importante sapere che Rojadirecta On-Line non rappresenta un’alternativa regolare per guardare la partita.

Dove vedere la partita Milan-Napoli Streaming al posto di Rojadirecta Live Club

Il Tribunale di Milano ha vietato l’accesso al sito Rojadirecta Live in Italia, rendendolo illegale. Questo impedirà agli utenti italiani di vedere partite di calcio e altri eventi sportivi in diretta attraverso il sito, incluso la partita Milan-Napoli. Non ci sono alternative disponibili per gli appassionati di sport italiani che utilizzavano Rojadirecta per la visione di eventi sportivi in diretta. In sostanza, Rojadirecta non è più una scelta per gli appassionati di sport italiani. Sarà possibile seguire gli aggiornamenti in tempo reale della partita sui rispettivi account Twitter delle due squadre e sul sito web della Gazzetta dello Sport o di quello di TuttoSport.