Vedere Milan-Napoli Streaming Gratis On-line è possibile domenica 18 settembre 2022 alle ore 20:45 italiane sui canali digitali di DAZN. La partita andrà in scena allo stadio San Siro di Milano con calcio d’inizio previsto alle ore 20:45.per la 7a giornata di Serie A. Entrambe le formazioni hanno gli stessi punti in classifica, 14, raccolti dopo 4 vittorie e 2 pareggi. Arrivano da 2 vittorie consecutive in campionato e anche da un successo in Champions League (per il Napoli in UCL sono ben due consecutive).

Milan-Napoli Streaming Live, probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kalulu, Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, De Ketelaere, Saelemaekers; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli.

A disposizione in panchina: Tatarusanu, Mirante, Ballo-Tourè, Gabbia, Thiaw, Kjaer, Adli, Pobega, Bakayoko, Krunic, Vranckx, Dest, Diaz.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. Allenatore: Luciano Spalletti (squalificato, al suo Domenichini). A disposizione in panchina: Sirigu, Marfella, Juan Jesus, Ostigard, Zanoli, Olivera, Elmas, Ndombele, Gaetano, Zerbin, Lozano, Simeone.

Milan-Napoli in TV



Milan-Napoli in diretta tv con DAZN. Gli abbonati sia a Sky che a DAZN potranno vedere il derby anche sulla app presente sul decoder Sky Q o tramite il canale Zona DAZN (numero 214 del satellite) al costo aggiuntivo di 5 euro al mese.

Milan-Napoli Streaming Gratis



Milan-Napoli live streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it). Scarica l’app su smartphone e tablet o collegati al portale ufficiale attraverso pc o notebook.

Il pre-partita di Milan-Napoli inizia 30 minuti prima del match, con tutte le ultime novità dallo stadio, le formazioni e le analisi sui temi principali della partita. Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli highlights e l’evento integrale in modalità on demand.

Dove vedere la partita Milan-Napoli Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Milan-Napoli, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti Rojadirecta TV che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.