Milan Manchester United streaming e diretta tv. Oggi giovedì 18 marzo 2021 alle ore 21:00 italiane si gioca a San Siro la partita di ritorno degli ottavi: in palio l’accesso ai quarti di Europa League. Si riparte dall’1-1 dell’Old Trafford, dirige la gara l’arbitro tedesco Brych. Stefano Pioli è fiducioso che i suoi possano dare una grande risposta: “Serviranno ritmo e carattere, così potremo passare il turno. Abbiamo superato tanti step per arrivare fino a questo punto, non possiamo fermarci sul più bello”. Andiamo a scoprire dove vedere Milan Manchester United Streaming.

Diretta Milan Manchester United Streaming: ultime notizie formazioni

Milan (4-2-3-1): G Donnarumma; Dalot, Kjaer, Tomori, Hernandez; Meité, Kessie; Castillejo, Calhanoglu, Saelemaekers; Ibrahimovic. Allenatore Pioli.

A disposizione: Tatarusanu, A Donnarumma, Kalulu, Gabbia, Bennacer, Tonali, Castillejo, Brahim, Tonin. Indisponibili: Calabria, Mandzukic, Maldini, Romagnoli, Leao, Rebic. Squalificati: nessuno. Diffidati: G Donnarumma, Romagnoli, Saelemaekers.

Manchester United (4-2-3-1): Henderson; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; McTominay, Fred; James, Bruno Fernandes, Rashford; Greenwood.

Allenatore Solskjaer.

A disposizione: Gran, Alex Telles, Amad, Tuanzebe, Williams, Bishop, Shoretire. Indisponibili: Bailly, Martial, Pogba, Van de Beek, Cavani, Mata. Squalificati: nessuno. Diffidati: Maguire, Lindelof, McTominay.

Arbitro: Felix Brych (Germania). Guardalinee: Borsch e Lupp. Quarto uomo: Dingert. VAR: Fritz. AVAR: Stegemann.

Dove vedere Milan Manchester United Streaming Diretta Gratis al posto di Rojadirecta

Milan Manchester United in diretta tv non sarà trasmessa in chiaro e Rojadirecta e TarjetaRojaOnline Gratis sono illegali. Potete guardarla legalmente su Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del digitale terrestre).

La partita sarà disponibile in live streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.

Infine: alla domanda Milan Manchester United streaming in chiaro su TV8? la risposta è sì, per la felicità dei tifosi rossoneri.