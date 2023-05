Vedere Milan-Lazio Streaming Gratis On-line è possibile oggi sabato 6 maggio 2023 alle ore 15:00 italiane sui canali digitali. La Lazio affronta l’AC Milan nella trentaquattresima partita della Serie A. L’AC Milan cerca di migliorare i suoi numeri dopo un pareggio di 1-1 nella sua ultima partita, mentre la Lazio arriva con un impulso positivo dopo aver vinto il turno scorso. L’AC Milan ha vinto 16 delle 33 partite finora disputate, mentre la Lazio ne ha vinte 19. L’AC Milan ha vinto 10 volte in casa, mentre la Lazio ha vinto 9 volte come ospite. L’AC Milan ha vinto 3 partite consecutive in casa contro la Lazio. La Lazio (seconda con 64 punti) è avanti all’AC Milan (sesto con 58 punti) nella classifica con una differenza di sei punti: in palio punti pesanti per la Champions League. Di seguito formazioni e info per vedere Milan-Lazio streaming e tv.

Statistica in evidenza: Nei recenti scontri diretti è stato segnato un gol nei primi dieci minuti di gioco in quattro partite su sei.

Milan-Lazio Streaming Live, probabili formazioni

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic, Bennacer; Messias, Giroud, Leao. Allenatore Pioli. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Ibrahimovic, Pobega.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Marcos Antonio, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. Allenatore Sarri.

Milan-Lazio Live in TV

Squalificati: nessuno. Indisponibili: Cataldi, Vecino.

Milan-Lazio sarà visibile in tempo reale su smart tv con DAZN. Sulla piattaforma DAZN, la narrazione sarà a cura di Dario Mastroianni, mentre il commento tecnico verrà fornito da Simone Tiribocchi. Gli spettatori che hanno l’abbonamento ‘Zona DAZN’ su Sky potranno guardare la gara anche sul canale 214 di Sky.

Milan-Lazio Streaming Gratis Live al posto di Roja Online



Milan-Lazio streaming gratis (per gli abbonati) su DAZN (link disponibile su www.dazn.it), sui dispositivi mobili, quali PC, smartphone, tablet tramite app o comunque con dispositivi mobili autorizzati. A pagamento per tutti c’è NOW sempre di Sky. Questa piattaforma offre numerosi servizi on-demand per seguire le partite di calcio in streaming, accessibili sia da dispositivi mobili come iPhone, iPad, smartphone Android e Samsung Apps, sia da smart tv e pc.

La squadra della Lazio ha ottenuto l’obiettivo di non subire gol in ben 11 partite giocate fuori casa, diventando così la squadra più performante in tale record tra le cinque maggiori leghe del calcio europeo. È importante sapere che Rojadirecta On-Line non rappresenta un’alternativa regolare per guardare la partita.

Dove vedere la partita Milan-Lazio Streaming invece di Rojadirecta Live Club

Il Tribunale di Milano ha dichiarato il sito Rojadirecta illegale in Italia, impedendo agli utenti di accedervi per vedere partite di calcio e altri eventi sportivi in diretta. Ciò significa che la partita Milan-Lazio non può essere trasmessa attraverso il sito e non ci sono alternative per vederla. In pratica, Rojadirecta non è più un’opzione per gli appassionati di sport italiani.

Il Milan ha ottenuto un pareggio in quattro delle ultime cinque partite di Serie A e ha vinto solo una delle ultime quattro gare prima di un match a eliminazione diretta di Champions League, con due pareggi e una sconfitta. In febbraio hanno vinto 1-0 contro il Torino. Sarà possibile seguire gli aggiornamenti in tempo reale della partita sui rispettivi account Twitter delle due squadre e sul sito web del Corriere dello Sport.