Milan Lazio streaming gratis link. Si gioca questa sera con inizio alle ore 20:45 Milan Lazio valida come ultima partita della 14esima giornata infrasettimanle di Serie A, ultima sfida prima delle vacanze di Natale. L’ultimo precedente a San Siro è terminato 2-1 per la Lazio. Infranto quel tabù che durava 30 anni. Ora i biancocelesti vanno a cerca del bis. Andiamo a scoprire dove vedere la partita in diretta Milan Lazio streaming e tv.

Come vedere Milan Lazio in diretta tv.

Diretta Milan Lazio sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Dove vedere Milan Lazio Streaming al posto di Rojadirecta.



La sfida non viene trasmessa in chiaro.

Milan Lazio streaming gratis con DAZN (link www.dazn.com), e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Il costo del servizio DAZN è di 9,99 euro al mese (potete dare disdetta in qualunque momento): è gratis il primo mese. Il match sarà visibile per i clienti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con le app e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o 5 o Xbox, oppure a dispositivi Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Milan Lazio Formazioni.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernandez; Calhanoglu, Krunic; Saelemaekers, Diaz, Hauge; Leao. Allenatore Pioli. Squalificati: Kessie. Indisponibili: Bennacer, Gabbia, Ibrahimovic, Kjaer, Rebic, Tonali.

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Hoedt, Radu; Lazzari, S. Milinkovic-Savic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Immobile. Allenatore S Inzaghi. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Fares, Lucas Leiva, Lulic, Parolo, Proto, Vavro.