Vedere Milan-Juventus Streaming Gratis On-line è possibile sabato 22 ottobre 2023 alle ore 20:45 italiane sui canali digitali di DAZN. Nel match più atteso della nona giornata di Serie A, il Milan, capolista solitario, ospita la Juventus dell’ex allenatore Allegri. Il Milan ha vinto sette partite su otto, subendo la sola sconfitta nel derby con un risultato pesante di 5-1. La Juventus, attualmente terza, insegue il Milan a quattro punti di distanza, con cinque vittorie e due pareggi. L’ultima volta che la Juventus ha vinto contro il Milan in trasferta è stato nel 2021 con un punteggio di 3-1 grazie alla doppietta di Federico Chiesa.

Milan-Juventus Streaming Live, probabili formazioni

MILAN (4-3-3): Mirante; Calabria, Thiaw, Tomori, Florenzi; Musah, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. Allenatore Stefano Pioli.

A disposizione in panchina: Nava, Kjaer, Kalulu, Pellegrino, Bartesaghi, Jimenez, Pobega, Krunic, Romero, Traoré, Okafor, Jovic. Squalificati: Theo Hernandez, Maignan. Indisponibili: Bennacer, Caldara, Chukwueze, Sportiello.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Milik. Allenatore Max Allegri.

A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Huijsen, Cambiaso, Miretti, Nicolussi Caviglia, Nonge Boende, Chiesa, Yildiz, Iling-Junior, Kean. Squalificati: Fagioli, Pogba. Indisponibili: Alex Sandro, Danilo, De Sciglio.

Arbitro: Mariani di Aprilia.

Il Milan ha ottenuto sette vittorie nelle prime otto partite di questo campionato, un risultato che si è verificato solo in due occasioni nella storia della Serie A: nel 1954/55 e nel 2021/22.

Milan-Juventus in TV



Assistenti: Colarossi-Lo Cicero. IV uomo: Marcenaro. VAR: Irrati. Assistente VAR: Maggioni.

Milan-Juventus in diretta tv con DAZN anche su dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o Timvision Box. Per gli abbonati Sky che hanno sottoscritto l’abbonamento “Zona Dazn” al costo aggiuntivo di 5 euro al mese: il match sarà visibile in tv sul canale 214 di Sky.

Il Milan ha vinto la prima partita di ottobre contro il Genoa con un punteggio di 1-0. Negli ultimi tre anni, sotto la guida di Stefano Pioli, il Milan ha sempre vinto le prime due partite di ottobre, con la seconda partita che ha visto una vittoria 2-0 contro la Juventus nel 2022.

Milan-Juventus Streaming Gratis



Milan-Juventus live streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it). Scarica l’app su smartphone e tablet o collegati al portale ufficiale attraverso pc o notebook.

Il pre-partita di Milan-Juventus inizia 30 minuti prima del match, con tutte le ultime novità dallo stadio, le formazioni e le analisi sui temi principali della partita. Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli highlights e l’evento integrale in modalità on demand.

Olivier Giroud, dopo aver rinunciato a difendere la porta e tornato al suo ruolo tradizionale in campo, si propone di migliorare le sue prestazioni dopo aver segnato un gol e fornito un assist nelle sfide dirette dello scorso anno, entrambi avvenuti nel primo tempo. Moise Kean, invece, cercherà di porre fine alla mancanza di gol della Juventus nei tre confronti diretti contro il Milan, cercando di farlo il prima possibile, considerando che cinque dei suoi ultimi sei gol sono stati segnati come primi gol delle rispettive partite.

Dove vedere la partita Milan-Juventus Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Milan-Juventus, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti Rojadirecta TV che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.