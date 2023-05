Vedere Milan-Inter Streaming Gratis On-line è possibile oggi mercoledì 10 maggio 2023 alle ore 21 italiane sui canali digitali. L’Inter e il Milan si affronteranno a San Siro nell’EuroDerby nella semifinale dell’UEFA Champions League, un derby atteso da 16 anni. Entrambe le squadre non hanno certezze sulla qualificazione alla prossima stagione di UCL tramite il piazzamento in campionato. Il Milan ha superato il Napoli nei quarti di finale e rimane imbattuto da allora, mentre l’Inter ha giocato meglio negli ultimi scontri diretti. Nonostante giochi come squadra in trasferta, l’Inter parte da favorita dopo avere vinto le ultime cinque partite e mantenuto la porta inviolata in quattro di esse. Il difensore Matteo Darmian ha dichiarato che sarà necessaria una prestazione molto concentrata per affrontare i rivali. Di seguito formazioni e info per vedere Milan-Inter Streaming Gratis e Diretta TV, invece di “Rojadirecta Live TV”.

Milan-Inter Streaming Live, probabili formazioni



La scelta di Leao sarà stabilita dopo un test poco prima della partita. Se non sarà disponibile, Saelemaekers ha maggiori possibilità di sostituirlo. Per il resto, la formazione di Pioli è pressoché definita: Bennacer come trequartista e Diaz sulla fascia destra. C’è un ballottaggio tra Brozovic e Calhanoglu, ma sembra che il croato abbia un vantaggio. In attacco, la coppia Dzeko-Lautaro Martinez è confermata. D’Ambrosio dovrebbe recuperare in tempo per essere in panchina.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Brahim Diaz, Bennacer, Saelemaekers; Giroud.

Allenatore Stefano Pioli.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Dzeko. Allenatore Simone Inzaghi.

Arbitro: Jesús Gil Manzano (Spagna). Guardalinee: Diego Barbero e Angel Nevado. Quarto uomo: José María Sánchez. VAR: Juan Martínez Munuera. Assistente VAR: Alejandro Hernández.

Milan-Inter in TV



Milan-Inter in tv in esclusiva su Prime Video con commenti, interviste e highlights saranno disponibili in live streaming e on demand, inclusi con l'abbonamento Amazon Prime, senza costi aggiuntivi. La telecronaca è di Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini. In chiaro su TV8. Lautaro Martínez ha messo a segno ben sette gol in dodici partite giocate contro il Milan. Inoltre, a partire dalla sua prima sfida contro i rossoneri nel marzo 2019, l'attaccante dell'Inter è il calciatore che ha conseguito il maggior numero di reti (sette in totale) contro il Milan, considerando tutte le competizioni.

Milan-Inter Streaming Gratis alternativa a Roja directa TV Online



Milan-Inter live streaming gratis su TV8 e su ogni smart tv attraverso l'applicazione di Amazon Prime Video, servizio riservato gratuitamente ai clienti Prime di Amazon. La suddetta app è disponibile su Sky Q e potrà essere utilizzata anche tramite le console di gioco PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X), oltre che attraverso i dispositivi Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. In questa edizione della Champions League, Rafael Leão ha completato ben 37 finte, stabilendo così un record per un calciatore del Milan dal lontano 2004-05, quando Kakà raggiunse lo stesso numero. Non solo, ma il giocatore ha contribuito al 40,2% di tutti i dribbling riusciti dal suo team nella competizione, maggiormente rispetto a qualsiasi altro compagno di squadra.

Come vedere Milan-Inter Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.