Milan-Inter Streaming e Diretta TV. La città di Milano sta per decretare la sua regina: da una parte il Milan, dall’altra l’Inter, di fronte per contendersi il primato della classifica che le vede protagoniste di un entusiasmante duello. Nerazzurri avanti di un solo punto (50 a 49) sui cugini, che vogliono vendicare la sconfitta maturata nell’ultimo confronto di Coppa Italia, deciso da una perla su calcio di punizione di Eriksen al minuto 97. L’andata, invece, sorrise ai rossoneri: doppietta di uno scatenato Zlatan Ibrahimovic, prima del sigillo di Lukaku che però non bastò agli uomini di Conte per evitare la sconfitta. Momento di forma super per l’Inter, reduce da tre successi di fila in campionato: battute Benevento, Fiorentina e Lazio per il sorpasso sui rossoneri, andato in scena nella precedente giornata.

A che ora si gioca Milan-Inter e probabili formazioni

Le probabili formazioni di Milan-Inter, partita che inizierà alle ore 15:00 italiane di oggi domenica 21 febbraio 2021.

Derby di San Siro valido per la 23a giornata del campionato di calcio di Serie A.

Milan (4-2-3-1): G Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernández; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Çalhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. Allenatore Stefano Pioli. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Brahim Diaz, Mandzukic.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Lautaro Martínez. Allenatore Antonio Conte. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Vidal.

Arbitro: Daniele Doveri di Roma 1.

Milan-Inter dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Milan-Inter in diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.