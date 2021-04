Milan-Genoa Live Streaming invece di Rojadirecta, dove vederla in Diretta Gratis Online

Milan Genoa Live Streaming Diretta Gratis è possibile oggi domenica 18 aprile 2021 alle ore 12:30 italiane sui canali digitali: si gioca per la 31a giornata di Serie A. Milan Genoa in diretta tv con DAZN. Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l’evento anche sul canale satellitare DAZN1 (canale 209 del satellite). Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q.

Milan Genoa Streaming Live, le formazioni in diretta

MILAN (4-3-1-2): G Donnarumma; Dalot, Kjaer, Tomori, T Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Leao. Allenatore Pioli. A disposizione: Tatarusanu, A Donnarumma, Kalulu, Romagnoli, Gabbia, Tonali, Meitè, Castillejo, Krunic, B Diaz, Hauge, Mandzukic. Indisponibili: Calabria, Maldini. Squalificati: Ibrahimovic. Diffidati: Dalot, Castillejo, Rebic, Saelemaekers, T Hernandez, Calhanoglu.

GENOA (3-5-2): Perin; Goldaniga, Radovanovic, Masiello; Biraschi, Strootman, Badelj, Zajc, Czyborra; Destro, Scamacca. Allenatore Ballardini. A disposizione: Paleari, Marchetti, Zapata, Onguene, Ghiglione, Behrami, Rovella, Melegoni, Cassata, Shomurodov, Pjaca, Pandev. Indisponibili: Lu. Pellegrini, Zappacosta. Squalificati: Criscito. Diffidati: Ghiglione, Pandev, Radovanovic, Zajc.

ARBITRO: Calvarese di Teramo. GUARDALINEE: Vivenzi e Lo Cicero. IV: Abbattista. VAR: Chiffi. AVAR: Valeriani.

Milan Genoa Live Streaming Gratis

Milan Genoa live streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.com) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.

Dove vedere la partita Milan Genoa Streaming invece di Rojadirecta Live sul web



Come possibili alternative per vedere Milan Genoa, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti Rojadirecta che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.