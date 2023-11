Vedere Milan-Fiorentina Streaming Gratis On-line è possibile oggi sabato 25 novembre 2023 alle ore 20:45 italiane sui canali digitali. Dopo la pausa delle Nazionali, riprende il campionato di Serie A con la 13a giornata. Milan e Fiorentina si sfidano in un importante incontro allo stadio “Giuseppe Meazza” di San Siro (Milano). La giovane promessa Francesco Camarda è stato convocato nonostante la sua giovane età di 15 anni. Di seguito formazioni e info per vedere Milan-Fiorentina streaming e tv.

Negli ultimi tre anni di Serie A, il Milan ha giocato 20 partite senza Giroud o Leão, e ha avuto una percentuale di vittorie del 45%. In generale, la squadra ha giocato solo due volte senza nessuno dei due giocatori, ottenendo una vittoria e un pareggio.

Milan-Fiorentina Live in TV

Milan-Fiorentina in diretta TV su DAZN, Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca del match su DAZN sarà a cura di Dario Mastroianni, commento tecnico di Massimo Gobbi.

La coppia di telecronisti di Sky sarà invece formata da Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani.

Il match Milan-Fiorentina sarà trasmesso in diretta streaming gratis (per gli abbonati) su DAZN (link disponibile su www.dazn.it) e SkyGo (online su skygo.sky.it). Entrambe le piattaforme offrono numerosi servizi on-demand per vedere le partite di calcio in streaming, accessibili sia da dispositivi mobili come iPhone, iPad, smartphone Android e Samsung Apps, sia da smart tv e pc. A pagamento per tutti con NOW di Sky.

Milan-Fiorentina Streaming Live, probabili formazioni

Milan è in difficoltà nel reparto offensivo a causa di infortuni e squalifiche, ma si affida a Chukwueze, Jovic e Pulisic nel tridente d’attacco. Fiorentina ha una scelta da fare tra Nzola e Beltran in attacco e preferisce Brekalo rispetto a Ikoné come trequartista.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, T. Hernandez; Musah, Reijnders; Chukwueze, Pobega, Pulisic; Jovic. Allenatore Pioli.

A disposizione in panchina: Mirante, Nava, Simic, Florenzi, Bartesaghi, Adli, Krunic, Loftus-Cheek, Romero, Chaka Traoré, Camarda.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Parisi, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur, Duncan; N. González, Bonaventura, Brekalo; Nzola. Allenatore Italiano.

A disposizione in panchina: Christensen, Martinelli, Comuzzo, Pierozzi, Mina, Amatucci, Maxime Lopez, Mandragora, Infantino, Beltran, Barak, Sottil, Ikoné, Kouame.

Arbitro: Di Bello di Brindisi. Guardalinee: Dei Giudici – Margani. IV: Rapuano. VAR: Mazzoleni. Assistente VAR: Pagnotta.

Dove vedere la partita Milan-Fiorentina Live Streaming

Nemmeno per la partita tra Milan-Fiorentina è possibile utilizzare il raccoglitore di links Rojadirecta, poiché è stato dichiarato irregolare in Italia. Gli aggiornamenti in tempo reale della partita saranno disponibili sui profili Twitter delle due squadre e sui siti online sportivi come Goal.com, Eurosport, Corriere dello Sport e TuttoSport.