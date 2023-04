Vedere Milan-Empoli Streaming Gratis On-line è possibile oggi venerdì 7 aprile 2023 alle ore 21:00 italiane sui canali digitali e con le immagini trasmesse dallo stadio “Giuseppe Meazza” di San Siro (Milano). Si gioca per la 29esima giornata del campionato di calcio Serie A TIM.

I giocatori del Milan hanno ottenuto una grande vittoria contro il Napoli, segnando ben quattro gol e proiettandosi al terzo posto in classifica con 51 punti. A Milano arriva il team dell’Empoli, che ha ripreso fiducia dopo la vittoria di misura contro il Lecce e ha interrotto una serie di quattro sconfitte consecutive. Il team toscano sta vivendo una situazione di relativa tranquillità in classifica, essendo al 14° posto a +12 dalla zona retrocessione, il che rappresenta un investimento solido per la corsa alla salvezza. Di seguito formazioni e info per vedere Milan-Empoli streaming e tv.

Milan-Empoli Streaming Live, probabili formazioni



Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Pobega, Leao; Giroud. Allenatore Stefano Pioli. A disposizione in panchina: Tatarusanu, Mirante, Florenzi, Gabbia, Kjaer, Ballo-Tourè, Krunic, Vranckx, Bakayoko, Adli, Messias, Brahim Diaz, De Ketelaere, Origi, Rebic. Indisponibili: Kalulu, Ibrahimovic. Squalificati: nessuno.

Empoli (4-3-1-2): Perisan; Ebuhei, De Winter, Luperto, Parisi; Fazzini, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Satriano. Allenatore Zanetti. A disposizione in panchina: Ujkani, Walukiewicz, Cacace, Ismajli, Haas, Stojanovic, Degl’Innocenti, Grassi, Henderson, Guarino, Vignato, Pjaca, Piccoli, Cambiaghi. Indisponibili: Vicario, Akpa Akpro.

Squalificati: nessuno.

Arbitro: Marcenaro della sezione di Genova. Guardalinee: Mondin-De Meo. IV uomo: Rapuano. Var: Valeri. Assistente Var: Di Martino.

Milan-Empoli Live TV



Milan-Empoli in diretta tv con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. A disposizione anche su Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Calcio (202 del satellite), Sky Sport 4K (214 del satellite), Sky Sport (251 del satellite). La partita di andata è finita con un sorprendente punteggio di 3-1 a favore del Milan, con l’incontro che si è deciso nell’ultimo minuto di gioco: il vantaggio rossonero con Rebic al 79′ è stato pareggiato da Bajrami al 92′ su calcio di punizione. Tuttavia, i campioni in carica d’Italia hanno segnato altri due gol praticamente allo scadere, con la rete di Ballo-Touré al 93′ e l’azione solitaria in contropiede di Leao tre minuti dopo.

Milan-Empoli Streaming Gratis Live



Milan-Empoli live streaming gratis (per gli abbonati) con SkyGo e DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Rojadirecta On-Line non è considerata una alternativa legale per vedere la partita. Questa sfida vede come protagonisti i tre giocatori che nella Serie A 2022/23 hanno percorso più metri in avanti con movimenti palla al piede: Fabiano Parisi (3035), Theo Hernández (2741) e Rafael Leão (2699).

Dove vedere la partita Milan-Empoli Streaming invece di Rojadirecta Live Club

Come possibili alternative per vedere Milan-Empoli, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links gratis online Rojadirecta Live Club che però è stato dichiarato illegale in Italia. Il Milan ha subito una sconfitta in soli il 9% delle partite giocate il venerdì (due su 23); tra le squadre che hanno disputato almeno tre incontri in questo giorno della settimana nel campionato di Serie A, la squadra rossonera è quella con il minor numero di sconfitte. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter e sul sito del Corriere dello Sport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.