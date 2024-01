Vedere Milan-Bologna in Streaming e TV, sfida del Giuseppe Meazza di San Siro (Milano) per la 22a giornata di Serie A, è possibile oggi sabato 27 gennaio 2024 alle ore 20:45 italiane sui canali digitali di DAZN e Sky. Si gioca dopo Juventus-Empoli streaming delle 18.

Il Milan è riuscito a vincere a Udine con un punteggio di 3-2, ottenendo la quarta vittoria consecutiva in Serie A. Nonostante sia ancora dietro Juventus ed Inter, il Milan si posiziona al terzo posto in classifica grazie al suo buon rendimento nelle ultime partite di campionato. Il Bologna, che non riesce a battere il Milan dal gennaio 2016, non è in una buona situazione dopo tre partite senza vittorie e si trova nella parte alta della classifica ma ha bisogno di migliorare le sue prestazioni in trasferta. Il Milan è favorito per la partita, mentre il Bologna rischia di subire la terza sconfitta consecutiva in Serie A. Di seguito formazioni e info per vedere Milan-Bologna streaming e tv.

Milan-Bologna: probabili formazioni



Milan si schiera con la stessa formazione della partita contro l’Udinese, con Gabbia e Kjaer come difensori centrali. Nel Bologna manca Posch per squalifica e Ndoye per infortunio.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, T Hernandez; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. Allenatore Stefano Pioli.

A disposizione in panchina: Sportiello, Mirante, Florenzi, Simic, Pellegrino, Terracciano, Musah, Zeroli, Jovic, Okafor, Chaka Traoré. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Caldara, Chukwueze, Kalulu, Pobega, Thiaw, Tomori.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorpski; De Silvestri, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Aebischer, Freuler; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee. Allenatore Thiago Motta.

A disposizione in panchina: Bagnolini, Ravaglia, Corazza, Ilic, Lykogiannis, Lucumi, Fabbian, Moro, Urbanski, Karlsson. Squalificati: Posch. Indisponibili: El Azzouzi, Ndoye, Soumaoro.

Arbitro: Massa. Guardalinee: Palermo-Yoshikawa. Quarto Uomo: Marcenaro. VAR: Guida. Assistente VAR: Irrati.

Milan-Bologna in TV Live



Milan-Bologna in diretta tv con i canali digitali e satellitari di Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). Partita disponibile anche con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Gli abbonati a DAZN e Sky potranno attivare Zona DAZN e godersi il match sul canale 214 del decoder di Sky.

Milan-Bologna Streaming Gratis Live invece di Roja Online



Milan-Bologna live streaming gratis (per gli abbonati) su SkyGo e con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La telecronaca del match su Dazn sarà a cura di Dario Mastroianni, commento tecnico di Emanuele Giaccherini. Su Sky, invece, i telecronisti saranno Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani.

Dove vedere Milan-Bologna Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Il Milan ha ottenuto una vittoria importante a Udine grazie alla rimonta nel finale di partita. La squadra di Pioli sta dimostrando la sua forza, avendo conquistato 12 punti nelle ultime quattro partite. Il Bologna, invece, sembra in calo e potrebbe aver bisogno di rinforzi. È possibile scommettere sulla vittoria del Milan e su meno di 3,5 gol, con una quota interessante su diverse piattaforme di scommesse. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.