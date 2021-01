Milan Atalanta streaming link e diretta tv. Si gioca alle 18 di oggi per la 19a giornata di Serie A. Si giocherà a San Siro, a porte chiuse a causa dell’emergenza Coronavirus. L’arbitro sarà Maurizio Mariani. Il Milan (13V) è a una sola vittoria dall’eguagliare il suo miglior girone d’andata di un campionato di Serie A a 20 squadre in termini di successi: 14 vittorie nel 1950/51, anno in cui vinse lo Scudetto. Il miglior risultato in un girone d’andata di un campionato di Serie A a 20 squadre per l’Atalanta equivale a 35 punti, ottenuti sempre con Gasperini in panchina, sia nel 2016/17 che nel 2019/20.

Milan Atalanta in diretta, dove vedere la partita al posto di Rojadirecta TV.

La partita Milan Atalanta sarà trasmessa in diretta tv sui canali di Sky Sport Uno (canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite e 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (canale 252 del satellite).

Milan Atalanta Streaming Gratis al posto di TarjetaRojaOnline.



Sarà possibile vedere Milan Atalanta streaming online mediante Sky Go (link skygo.

Milan Atalanta probabili Formazioni.

sky.it), gratis per gli abbonati, sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, sia su dispositivi mobili come tablet e smartphone. In alternativa c’è anche l’opzione, il servizio di streamng live e on demand di Sky che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare acquistando uno dei pacchetti proposti.

MILAN (4-2-3-1): G Donnarumma; Calabria, Kalulu, Kjaer, Hernandez; Tonali, Kessié; Castillejo, Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic. Allenatore Pioli. Squalificati: Romagnoli, Saelemaekers. Indisponibili: Bennacer, Calhanoglu, Gabbia.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Ilicic, Duvan Zapata. Allenatore Gasperini. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Pasalic.

Zlatan Ibrahimovic (34 anni) e Mario Mandzukic (39 anni) possono giocare insieme nel Milan?

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato a Milanello, durante la conferenza stampa della vigilia. Ecco le sue dichiarazioni:

“E’ una possibilità, Mario deve trovare più ritmo e condizione, ma è arrivato con l’idea di giocare anche insieme a Zlatan. Vogliamo avere alternative valide e provare a non dare punti di riferimento agli avversari”.

“Mandzukic si è inserito subito bene, ha già lavorato in Italia, ha mentalità europea. Zero problemi, molta positività e determinazione nel suo arrivo. Fisicamente l’ho trovato molto bene, non gioca da parecchio ma si è presentato tirato e voglioso. Possiamo farlo mettendolo subito dentro, scegliamo questa strada e non quella di farlo lavorare 3/4 settimane”.