Manchester United Milan streaming e diretta tv. Oggi giovedì 11 marzo 2021 alle ore 18:55 italiane si gioca Manchester United-Milan all’Old Trafford: dove seguire in diretta on line streaming il match dei rossoneri su internet valevole come andata degli ottavi di finale di UEFA Europa League. Lo United ha vinto il confronto diretto più recente, ma il Milan si è aggiudicato quattro delle ultime cinque sfide a eliminazione diretta. Andiamo a scoprire dove vedere Manchester United Milan Streaming.

Diretta Manchester United Milan Streaming: ultime notizie formazioni

Manchester United (4-2-3-1): Henderson; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; McTominay, Fred; James, Bruno Fernandes, Greenwood; Martial. Allenatore Solskjaer

Milan (4-2-3-1): G Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Dalot; Kessie, Meité; Saelemaekers, Krunic, Diaz; Leao. Allenatore Pioli.

Dove vedere Manchester United Milan Streaming Diretta Gratis al posto di Rojadirecta

Manchester United Milan in diretta (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({}) tv non sarà trasmessa in chiaro e Rojadirecta e TarjetaRojaOnline Gratis sono illegali. Potete guardarla legalmente su Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del digitale terrestre).

La partita sarà disponibile in live streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.

Infine: alla domanda Manchester United Milan streaming in chiaro su TV8? la risposta è no.