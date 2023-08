Dove vedere Manchester City-Siviglia Streaming Gratis On-line. Il Manchester City affronterà la formazione spagnoal del Siviglia nella Supercoppa UEFA 2023 che si giocherà presso il Geōrgios Karaiskakīs, stadio del Pireo, in Grecia, dove è previsto il tutto esaurito.

Si gioca alle ore 21 italiane e sarà una finale spettacolare con le stelle del Manchester City, club vincitore della UEFA Champions League 2022-23, che affronteranno il Siviglia, vincitore della scorsa Europa League. Nel primo turno di Premier League il Manchester City ha avuto la meglio sul Burnley per 3-0, mentre il Siviglia è stato fermato e battuto dal Valencia.

Diretta Manchester City-Siviglia Streaming, le probabili formazioni

Manchester City (4-2-3-1): Ederson; Walker, Akanji, Aké, Lewis; Rodri, De Bruyne; Silva, Alvarez, Foden; Haaland. Allenatore Bep Guardiola.

Siviglia (4-2-3-1): Bono; Navas, Badé, Gudelj, Acuna; Fernando, Rakitic; Ocampos, Suso, Lamela; En-Nesyri.

Dove vedere Manchester City-Siviglia in tv



Allenatore Josè Luis Mendilibar.

Manchester City-Siviglia in diretta tv mercoledì 16 agosto 2023 alle ore 21 italiane su Amazon Prime Video (raggiungibile al link online www.primevideo.com).

Dove vedere la partita Manchester City-Siviglia Streaming su Internet invece di Rojadirecta



Manchester City-Siviglia video streaming gratis con Amazon Prime Video. I clienti Prime in Italia potranno vedere la partita attraverso l’app di Prime Video disponibile su numerose smart TV, inclusi i modelli di Samsung e LG, oltre che sui dispositivi mobile, Amazon Fire TV, Fire TV Stick, tablet Fire, Apple TV, PlayStation, Sky Q e Sky Digital e online, dispositivi su cui sarà attiva X Ray, la funzionalità che permetterà agli appassionati di sport di accedere in tempo reale a statistiche (fornite da Opta), momenti chiave del match e formazioni delle squadre in campo.

Opzioni differenti a Prime Video per guardare la Supercoppa Europea 2023?

Come possibili alternative per vedere Manchester City-Siviglia non ce ne sono. Ci sarebbe il raccoglitore internet di links online gratuiti “Rojadirecta TV Online” che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.