Vedere Manchester City-Real Madrid Streaming Gratis On-line è possibile oggi mercoledì 17 maggio 2023 alle ore 21 italiane sui canali digitali. La semifinale di ritorno tra Manchester City e Real Madrid determinerà quale squadra si qualificherà per la finale di Champions League a Istanbul. Dopo l’1-1 all’andata (36′ Vinicius jr; 67′ De Bruyne), entrambe le squadre devono vincere per passare il turno, in quanto i goal segnati in trasferta non hanno più valore doppio. In caso di pareggio, la partita andrà ai tempi supplementari e ai rigori se necessario. Di seguito formazioni e info per vedere Manchester City-Real Madrid Streaming Gratis e Diretta TV, invece di “Rojadirecta Live TV”.

Manchester City-Real Madrid Streaming Live, probabili formazioni

MANCHESTER CITY (3-2-4-1) – Ederson; Walker, Rúben Dias, Akanji; Stones, Rodri; Bernardo Silva, De Bruyne, Gündoğan, Grealish; Haaland. Allenatore Pep Guardiola.

REAL MADRID (4-3-3) – Courtois; Carvajal, Militão, Rüdiger, Alaba; Modrić, Kroos, Camavinga; Valverde, Benzema, Vinícius Júnior. Allenatore Carlo Ancelotti.

Arbitro: Szymon Marciniak (Polonia).

Manchester City-Real Madrid in TV



Manchester City-Real Madrid in tv in esclusiva dall’Etihad di Manchester, casa della formazione di Guardiola, con Amazon Prime Video. Per vedere la partita sarà necessario, tramite abbonamento oppure attivando un mese gratuito di prova, scaricare l’app della piattaforma su qualsiasi televisore abilitato al servizio.

Manchester City-Real Madrid Streaming Gratis alternativa a Roja directa TV Online



Manchester City-Real Madrid live streaming gratis per gli abbonati con Amazon Prime Video, dunque su qualsiasi dispositivo mobile come pc, smartphone o tablet. In questo caso si potrà accedere al sito ufficiale oppure scaricare l’app, sempre dopo aver sottoscritto un abbonamento o attivato un mese gratis di prova. La partita non si può vedere su Roja directa TV perchè considerata illegale in Italia.

Come vedere Manchester City-Real Madrid Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Manchester City-Real Madrid, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti “Roja directa TV Online” o “Rojadirecta Club Live”, che sono stati dichiarati illegali in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter, oppure sul sito web del Corriere dello Sport, ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.