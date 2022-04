Vedere Manchester City-Real Madrid Streaming Gratis è possibile oggi alle ore 21:00 sui canali digitali di Mediaset e Sky senza dover utilizzare (a rischio di multa) Rojadirecta Online. Sfida d’andata valida per le semifinali di Champions League si gioca oggi martedì 26 aprile 2022 allo Stadio Etihad di Manchester in Inghilterra. Il Real Madrid non ha vinto nessuna delle tre precedenti trasferte al Manchester City in competizioni europee (2 pareggi e 1 sconfitta), con le ultime due nelle fasi eliminatorie alla Champions League (0-0 nell’andata di semifinale 2015/16 e 2-1 al ritorno degli ottavi di finale 2019/20).

Manchester City-Real Madrid in TV



Manchester City-Real Madrid in tv sia in chiaro con Mediaset su Canale 5 (canale numero 5 del digitale terrestre), sia da Sky (previo abbonamento) attraverso i canali di Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Football (canale 203), Sky Sport 4K (canale 213) e infine Sky Sport (canale 251). Il telecronista di Sky per Manchester City-Real Madrid sarà Andrea Marinozzi, con Beppe Bergomi commentatore tecnico. Su Canale 5 saranno Riccardo Trevisani e Massimo Paganin a raccontare la partita.

Manchester City-Real Madrid Streaming Live, probabili formazioni



Raheem Sterling ha segnato 24 gol per il Manchester City in Champions League.

Se segna, supererà Paul Scholes e resterà dietro solo a Wayne Rooney (30) come miglior marcatore inglese per una squadra inglese nella storia della competizione.

Manchester City (4-3-3): Ederson; Zinchenko, Laporte, Dias, Walker; De Bruyne, Rodri, Bernardo Silva; Sterling, Foden, Mahrez. Allenatore Pep Guardiola.

Pep Guardiola ha eliminato il Real Madrid nelle fasi ad eliminazione della Champions League due volte: 3-1 complessivo nelle semifinali del 2010/11 con il Barcellona e 4-2 complessivo con il Manchester City negli ottavi di finale del 2019/20. Potrebbe essere il primo allenatore ad eliminare il Real Madrid in tre occasioni.

Real Madrid (4-3-3): Curtois; Marcelo, Nacho, Militao, Carvajal; Camavinga, Kroos, Modric; Vinicius, Benzema, Valverde. Allenatore Carlo Ancelotti.

Manchester City-Real Madrid Streaming Gratis Alternativa a Rojadirecta in italiano



Manchester City-Real Madrid streaming gratis con Mediaset Infinity per gli abbonati, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Al termine del confronto gli highlights e l’evento integrale saranno resi disponibili per la visione in modalità on demand. Per gli abbonati a Sky è a disposizione l’app SkyGo. L’ultima alternativa per la diretta streaming è con NOW TV a pagamento per tutti.

Dove vedere la partita Manchester City-Real Madrid Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Manchester City-Real Madrid, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti “Rojadirecta TV Online” che però è stato dichiarato illegale in Italia, come pure quelli di “Tarjeta Roja TV”, “Pirlotv” o “RojadirectaTV”. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.