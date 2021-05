Manchester City PSG streaming gratis e diretta online tv. Si gioca alle ore 21:00 ITA di oggi martedì 4 maggio 2021 per la gara di ritorno delle semifinali di Champions League. Il City ha già un piede in finale dopo aver vinto 2-1 in trasferta contro il Paris Saint-Germain: se succederà sarà la sua prima presenza di sempre in una finale di Coppa dei Campioni/UEFA Champions League. Teniamo presente che in tutte e 47 le occasioni precedenti che una squadra inglese ha vinto la partita di andata in trasferta in uno scontro ad eliminazione diretta in Coppa dei Campioni/UCL, quella squadra è andata avanti. Quindi… Dall’altra parte il PSG vorrà disperatamente diventare il 23esimo diverso vincitore della Coppa dei Campioni/UCL e il primo nuovo vincitore del trofeo dopo il Chelsea nel 2012. Andiamo a scoprire dove vedere Manchester City PSG Streaming.

Diretta Manchester City PSG Streaming: ultime notizie formazioni

Dopo aver pareggiato nella partita di andata, Kevin De Bruyne ha segnato il primo gol del Manchester City nelle ultime quattro partite di UCL in cui lui è riuscito a segnare.

Allo stesso modo,del PSG ha segnato il gol di apertura nel primo tempo nelle ultime quattro partite di UCL in cui lui è riuscito a segnare.

Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Ruben Dias, Stones, Cancelo; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Bernardo Silva, Foden, Mahrez. Allenatore Pep Guardiola.

Paris SG (4-2-3-1): Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Bakker; Gueye, Paredes; Di Maria, Verratti, Neymar; Mbappé. Allenatore Mauricio Pochettino.

Arbitro: Borjn Kuipers (Paesi Bassi).

L’allenatore del Manchester City, Pep Guardiola, ha affrontato la sua controparte del PSG, Mauricio Pochettino, 19 volte in passato, restando imbattuto in 16 di esse (11 vittorie, 5 pareggi, 3 sconfitte).

Dove vedere Manchester City PSG Streaming Diretta Gratis al posto di Rojadirecta

Manchester City PSG in diretta tv sarà trasmessa in chiaro su Canale 5 (streaming online con Mediaset Play) e Rojadirecta Gratis è illegale. Potete guardarla legalmente su Sky Sport Uno (canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite).

La partita sarà disponibile in live streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.