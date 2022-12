Vedere Manchester City-Liverpool Streaming Gratis On-line è possibile oggi giovedì 22 dicembre 2022 alle ore 21:00 italiane sui canali digitali di DAZN e Nove in chiaro. La sfida tra Manchester City e Liverpool, valida per gli ottavi di finale di Coppa di Lega Inglese, si disputerà presso l’Etihad Stadium di Manchester. Chi vince passa ai quarti di finale dove ad aspettare la vincente di questa sera ci sono già le altre 7 squadre: Charlton, Leicester, Manchester United, Newcastle, Nottingham, Southampton e Wolwes.

Manchester-City-Liverpool, probabili formazioni



Manchester City (4-3-3): Carson; Lewis, Akanji, Laporte, Gomez; Gundogan, Rodri, De Bruyne; Mahrez, Haaland, Palmer. Allenatore: Guardiola.

Liverpool (4-3-3): Kelleher; Ramsay, Matip, Gomez, Robertson; Elliott, Thiago, Keita; Salah, Firmino, Nunez.

Allenatore: Klopp.

Arbitro: Coote D.

Manchester-City-Liverpool Live in TV



Manchester-City-Liverpool in diretta tv con DAZN, in chiaro e gratis sul NOVE, il canale numero 9 del digitale terrestre, Discovery+ (anche per chi ha aderito all’offerta calcio di TIMvision), sull’app Eurosport Player. A commentare l’incontro Manchester City-Liverpool su DAZN ci saranno Federico Zanon e Gabriele Ambrosetti.

Manchester-City Liverpool Streaming Live Gratis



Manchester City-Liverpool live streaming gratis su Nove, per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it) e le App Discovery+ (disponibile anche su Amazon Prime Video Channels e TIMvision), oppure Eurosport Player. Visibile quindi anche su discoveryplus.com, ovvero il sito ufficiale della piattaforma. Scarica l’app su smartphone e tablet o collegati al portale ufficiale attraverso pc o notebook.

Il pre-partita di Manchester-City-Liverpool inizia 30 minuti prima del match, con tutte le ultime novità dallo stadio, le formazioni e le analisi sui temi principali della partita. Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli highlights e l’evento integrale in modalità on demand.

Dove vedere la partita Manchester City-Liverpool Streaming al posto di Roja Live su Internet

Come possibili alternative per vedere Manchester City-Liverpool, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti Rojadirecta TV che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.