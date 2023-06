Vedere Manchester City-Inter Streaming Gratis On-line è possibile oggi sabato 10 giugno 2023 alle ore 21 italiane sui canali digitali. La finale della Champions League stagione 2022-2023 costituirà la prima sfida mai disputata tra Manchester City ed Inter. L’ultima volta che si è assistito ad un primo incontro ufficiale tra due squadre è stato durante la finale della Champions League del 2005 tra Liverpool e Milan, che si è tenuta all’Atatürk Olympic Stadium di Istanbul. A San Siro, inoltre, ci saranno migliaia di tifosi che seguiranno la partita grazie al maxischermo. Di seguito formazioni e info per vedere Manchester City-Inter Streaming Gratis e Diretta TV, invece di “Rojadirecta Live TV”.

Manchester City-Inter Streaming Live, probabili formazioni

L’Inter di Milano si appresta a disputare la sua undicesima finale di una grande competizione europea, piazzandosi al terzo posto tra le squadre italiane per numero di finali disputate dopo la Juventus con 16 e il Milan con 14. L’ultima finale europea disputata dagli interisti risale al 2019/20 in Europa League contro il Siviglia, che ha visto la squadra subire una sconfitta per 3-2. Questa sarà la seconda finale per i nerazzurri nella Champions League, con la precedente vittoria nel 2010 contro il Bayern Monaco con un punteggio di 2-0 sotto la guida di José Mourinho.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Stones, Ruben Dias, Akanjii; Gundogan, Rodri, De Bruyne; Mahrez, Haaland, Grealish. Allenatore: Guardiola.

A disposizione in panchina: Ortega, Carson, Aké, Laporte, Gomez, Lewis, Phillips, Bernardo Silva, Foden, Palmer, Alvarez. Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Martinez. Allenatore: Inzaghi.

A disposizione in panchina: Handanovic, Cordaz, De Vrij, Skriniar, D’Ambrosio, Bellanova, Gosens, Gagliardini, Asllani, Mkhitaryan, Correa, Lukaku. Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

ARBITRO: Marciniak (Polonia). Assistenti: Sonolnicki e Listkiewicz (Polonia). Quarto uomo: Kovacs (Polonia). VAR: Kwiatkowski (Polonia). Assistente VAR: Frankowski (Polonia) e Fritz (Germania).

Manchester City-Inter in TV



Manchester City-Inter in tv grazie a Canale 5 (in chiaro), Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 251, Sky Sport 4K. Il Manchester City ha giocato solo due finali europee, vincendo una e perdendone una. L’Inter invece ha giocato undici finali, perdendone l’ultima nel 2019/20 contro il Siviglia. L’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, potrebbe diventare il primo nella storia del club a vincere cinque finali diverse. Mentre l’allenatore del Manchester City, Pep Guardiola, potrebbe vincere il triplete per la seconda volta nella sua carriera da allenatore, dopo averlo fatto con il Barcellona nel 2008/09.

Manchester City-Inter Streaming Gratis alternativa a Roja directa TV Online



Manchester City-Inter live streaming gratis per gli abbonati con NOW, Infinity + e SkyGo. La partita non si può vedere su Roja directa TV perchè considerata illegale in Italia. Erling Haaland ha stabilito un nuovo record nella Champions League per un giocatore di un club inglese, segnando 12 gol e pareggiando il precedente record di Ruud van Nistelrooy del 2002-03. Tuttavia, non è riuscito a segnare nelle ultime due partite della competizione e non ha mai segnato tre volte in una sola partita. Inoltre, è interessante notare che l’ultimo norvegese a segnare in una finale di Champions League è stato Ole Gunnar Solskjær nel 1999 con il Manchester United.

Come vedere Manchester City-Inter Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Manchester City-Inter, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti “Roja directa TV Online” o “Rojadirecta Club Live”, che sono stati dichiarati illegali in Italia.

Nonostante abbia giocato solo 144 minuti e non sia mai stato titolare nella stagione di Champions League, Romelu Lukaku è l’unico giocatore dell’Inter a segnare o fornire assist in ogni turno in cui ha giocato (gol nella fase a gironi, rete negli ottavi di finale, gol nei quarti, assist in semifinale). Il fatto che Lukaku non sia stato titolare in tutti i giochi non ha impedito al calciatore di avere un impatto significativo sulla squadra. Solo un altro calciatore, Ryan Bertrand, è stato titolare in una finale di Champions League senza iniziare una partita precedente in quella stagione, lo ha fatto con il Chelsea nel 2012.

Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter, oppure sul sito web del Corriere dello Sport, ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.