Manchester City Chelsea streaming gratis e diretta tv online. La finale di Champions League tra Manchester City e Chelsea è in programma alle ore 21 italiane all’Estádio do Dragao di Oporto (Portogallo) e sarà visibile in diretta streaming anche in chiaro in tv e online anche senza l’utilizzo di Rojadirecta. Una finale, almeno nei pronostici, sbilanciata dalla parte dei Citizes, che pure sono al debutto assoluto su un palcoscenico cosi’ prestigioso. Andiamo a scoprire dove vedere Manchester City Chelsea Streaming.

Diretta Manchester City Chelsea Streaming: ultime notizie formazioni

Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Stones, Rùben Dias, Zinchenko; Bernardo Silva, Fernandinho, Gündogan; Mahrez, De Bruyne, Foden.

Allenatore: Guardiola.

A disposizione: Steffen, Aké, Sterling, Gabriel Jesus, Aguero, Laporte, Rodri, Ferran Torres, Mendy, Joao Cancelo, Carson.

Chelsea (3-4-3): Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rüdiger; Azpilicueta, Jorginho, Kanté, Chilwell; Pulisic, Werner, Mount. Allenatore: Tuchel.

A disposizione: Kepa, Marcos Alonso, Abraham, Caballero, Zouma, Giroud, Hudson-Odoi, Ziyech, Gilmour, James, Havertz, Emerson Palmieri.

Arbitro: Mateu Lahoz (Spagna) – VAR Alejandro José Hernández Hernández.

Dove vedere Manchester City Chelsea Streaming Diretta Gratis al posto di Rojadirecta

Manchester City Chelsea in diretta tv sarà trasmessa in chiaro su Canale 5 (anche streaming online con Mediaset Play) e Rojadirecta Gratis è illegale. Potete guardarla legalmente su Sky Sport Uno (canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite).

La partita sarà disponibile in live streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili. Live streaming su Sportmediaset.it.