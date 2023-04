Vedere Manchester City-Bayern Monaco Streaming Gratis On-line è possibile oggi martedì 11 aprile 2023 alle ore 21:00 italiane (alla stessa ora di Benfica-Inter) sui canali digitali: si gioca all’Etihad Stadium in Inghilterra per l’andata dei quarti di finale di UEFA Champions League. Il Manchester City ha vinto facilmente contro il Southampton in Premier League, mentre il Bayern Monaco ha vinto di stretta misura contro il Friburgo in Bundesliga. La vincente di questa doppia sfida, affronterà in semifinale quella del doppio confronto tra Real Madrid e Chelsea.

La partita, che vedrà l’ex-allenatore del City Pep Guardiola contro Thomas Tuchel, allenatore del Bayern Monaco, sarà una sfida tra due delle migliori squadre del torneo. Entrambe hanno mostrato una forte volontà di dominare il gioco e presentano molte vittorie in questa stagione. Nonostante la partita sia difficile da pronosticare, Guardiola avrà tutti i giocatori a disposizione, mentre Tuchel dovrà fare a meno di Choupo-Moting, che è indisponibile a causa di problemi al ginocchio. Di seguito formazioni e info per vedere Manchester City-Bayern Monaco streaming e tv.

Manchester City-Bayern Monaco Streaming Live, probabili formazioni



Manchester City (4-3-3): Ederson; Stones, Akanji, Dias, Ake; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Silva, Haaland, Grealish.

Allenatore Guardiola. A disposizione in panchina: Ortega, Carson, Alvarez, Gomez, Laporte, Lewis, Mahrez, Palmer, Perrone, Phillips, Walker.

Bayern Monaco (4-2-3-1): Sommer; Pavard, Upamecano, De Ligt, Davies; Goretzka, Kimmich; Sané, Muller, Musiala; Gnabry. Allenatore Tuchel. A disposizione in panchina: Ulreich, Schenk, Sarr, Cancelo, Mazraoui, Stanisic, Blind, Gravenberch, Coman, Mané, Tel.

Arbitro: Jesus Gil Manzano (Spagna) Guardalinee: Barbero-Nevado. 4° Uomo: Munuera. VAR: Martinez Munuera. Assistente VAR: Hernandez.

Manchester City-Bayern Monaco in TV



Manchester City-Bayern Monaco in tv sarà trasmessa da Infinity+, Sky Sport Football (numero 203 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport (canale 253 del digitale). Telecronaca diretta tv Sky curata raccontata da Nicola Roggero. Su Infinity+, invece, la telecronaca della gara è stata affidata a Massimo Callegari e Giancarlo Camolese.

Manchester City-Bayern Monaco Streaming Gratis in TV Online italiano



Manchester City-Bayern Monaco live streaming gratis su pc, tablet e smartphone sul sito internet di Sky Go (link skygo.sky.it), oppure a pagamento per tutti con Now Tv (link www.nowtv.it), e Infinity+, il canale a pagamento della piattaforma streaming di Mediaset. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè vietata in Italia.

Dove vedere Manchester City-Bayern Monaco Streaming al posto di Rojadirecta su Internet



Non esistono possibili alternative legali per vedere Manchester City-Bayern Monaco, infatti il raccoglitore internet di links online gratuiti “Rojadirecta TV Online” o “RojadirectaTV” in Italia non è considerata una forma legale di vedere le partite di calcio. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.