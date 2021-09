Vedere Malmoe Juventus Streaming Gratis On-line è possibile oggi martedì 14 settembre 2021 alle ore 21 italiane sui canali digitali: si gioca per la prima giornata del Gruppo H di Champions League. Teatro della sfida l’Eleda Stadium di Malmö in Svezia. La Juventus disputerà la Champions League per la decima stagione consecutiva, striscia iniziata nel 2012/13. I bianconeri hanno vinto entrambe le sfide con il punteggio di 2-0 contro il Malmö in Champions League, nella fase a gironi 2014/15.

Malmoe Juventus Streaming Live, probabili formazioni



Malmoe (4-4-2): I Diawara; E Larsson, Ahmedhodzic, Brorsson, Moisander; Birmancevic, Rakip, A Christiansen, Rieks; Colak, Berget. Allenatore Tomasson. A disposizione in panchina: Ellborg, Beijmo, Olsson, Eile, Gwargis, Bjorkqvist, Nasani, Nielsen, Lewicki, Innocent, Nalic, Abubakari.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Rabiot; Paulo Dybala, Alvaro Morata. Allenatore Allegri. A disposizione in panchina: Pinsoglio, Perin, De Sciglio, Chiellini, Rugani, Ramsey, McKennie, Kean, Kulusevski.

Arbitro: Artur Dias (Portogallo).

Malmoe Juventus in TV



Il 42enne arbitro portoghese non ha mai diretto la Juventus, ma le italiane, con lui come direttore di gara, contano 5 vittorie. In carriera ha diretto 20 gare di Champions League e 89 partite in totale di competizioni UEFA.

Malmoe Juventus in diretta tv in chiaro con Canale 5 di Mediaset e quindi online gratis con Mediaset Play. La partita sarà visibile per gli abbonati Sky anche sui canali Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 satellite).

Malmoe Juventus Streaming Gratis



Malmoe Juventus live streaming gratis (per gli abbonati) con SkyGo (link skygo.sky.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Diretta anche su NOW, il servizio streaming on-demand offerto da Sky.

Dove vedere la partita Malmoe Juventus Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

