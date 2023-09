Alle 20:45 italiane di oggi sabato 9 settembre 2023 si potrà vedere Macedonia-Italia streaming live e diretta tv sul digitale. Luciano Spalletti fa il suo debutto come Commissario Tecnico della Nazionale italiana di calcio nella partita contro la Macedonia del Nord. L’obiettivo principale di Spalletti è quello di qualificare l’Italia agli Europei per difendere il titolo conquistato nel 2021 con Roberto Mancini. C’è da ricordare che la Macedonia del Nord ha eliminato l’Italia dai Mondiali lo scorso marzo.

Macedonia-Italia, le probabili formazioni



MACEDONIA DEL NORD (4-3-3) – Dimitrievski; Ashkovski, Musliu, Zajkov, Alioski; Bardhi, Ademi, Elmas; Trakovski, Nestorovski, Miovski. Allenatore Milevski.

A disposizione in panchina: Shishkovski, Aleksovski, Serafimov, Manev, Atanasov, Iljazovski, Velkovski, Da. Babunski, Doriev, Alimi, Ristovski, Do Babunski. Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

ITALIA (4-3-3) – Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Cristante, Tonali; Politano, Immobile, Zaccagni. Allenatore Luciano Spalletti.

A disposizione in panchina: Meret, Vicario, Darmian, Spinazzola, Casale, Romagnoli, Frattesi, Locatelli, Pessina, Zaniolo, Raspadori, Retegui. Indisponibili: Pellegrini, Federico Chiesa. Squalificati: nessuno. Diffidati: Di Lorenzo.

Arbitro: Letexier (Francia). Guardalinee: Zakrani e Rahmouni (Francia). IV uomo: Dechepy (Francia). VAR: Brisard (Francia). Assistente VAR: Wattellir (Francia).

Dove vedere Macedonia-Italia Diretta Live TV



Per vedere Macedonia-Italia in diretta tv in chiaro basterà collegarsi su Rai 1 (visibile anche in HD sul canale 501) e in streaming gratis online per tutti su Rai Play (link www.raiplay.it). Fischio d’inizio alle ore 20:45 di oggi sabato 9 settembre 2023. Telecronista Alberto Rimedio con commento tecnico di Antonio Di Gennaro.

Negli ultimi 47 anni, i CT della Nazionale Italiana di calcio hanno ottenuto solo 5 vittorie al loro esordio. La maggior parte degli esordi si è conclusa con pareggi o sconfitte.

Dove vedere Macedonia-Italia Streaming Gratis



Macedonia-Italia Streaming gratis come detto su Rai Play: non ci sono alternative valide e soprattutto legali. Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN.