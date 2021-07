Vedere Lugano-Inter Streaming Gratis On-line è possibile oggi sabato 17 luglio 2021 alle ore 20:30 su Sky Sport per il territorio italiano sui seguenti canali: Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport Calcio (202 del satellite, 483 del digitale terrestre).

Video streaming gratis dallo Stadio comunale di Cornaredo a Lugano, in Svizzera (l’accesso sarà consentito solo ai possessori del Certificato Covid svizzero o del Green Pass Europeo), con Sky Go (link skygo.sky.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Il match amichevole Lugano-Inter quindi sarà disponibile anche su NOW (link www.nowtv.it) a pagamento per tutti.

Dove vedere la partita Lugano-Inter su Internet.

Come possibili alternative per vedere Lugano-Inter, prima amichevole dell’Inter del nuovo tecnico Simone Inzaghi, abbiamo i canali ufficiali dell’Inter su Youtube e Facebook, solamente per i tifosi nerazzurri al di fuori dell’Italia (ad eccezione della Svizzera). Visione gratis, con telecronaca in inglese. Oppure c’è come sempre il raccoglitore internet di links online gratuiti Rojadirecta che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Diretta Lugano-Inter Streaming, le formazioni

LUGANO (4-3-1-2): Baumann; Lavanchy, Daprelà, Ziegler, Facchinetti; Custodio, Sabbatini, Guidotti; Lovric; Ardaiz, Bottani. Allenatore Braga.

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Ranocchia, Kolarov; Darmian, Nainggolan, Agoumé, Gagliardini, Dimarco; Pinamonti, Salcedo. Allenatore Simone Inzaghi.