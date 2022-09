Vedere Ludogorets-Roma Streaming Gratis On-line è possibile giovedì 8 settembre 2022 alle ore 18:45 italiane sui canali digitali di DAZN e Sky. Si gioca per la 1a giornata della fase a gruppi di UEFA Europa League.

La Roma di Mourinho, campione in carica della prima edizione assoluta della Conference League, cosa che ha permesso ai giallorossi di ottenere il pass per l’Europa League, vola al Huvepharma Arena di Razgrad per sfidare la squadra bulgara del Ludogorets. Primo confronto assoluto tra le due formazioni, che non si sono mai incrociate prima in competizioni ufficiali.

A rischio la presenza di Tammy Abraham dopo il trauma contusivo alla spalla rimediato nell’ultima partita giocata a Udine in campionato. Per questo dal primo minuto si potrebbe vedere in campo il gallo Belotti il quale cercherà ora di segnare il suo primo gol in una fase a gironi di UEL dopo aver segnato sei gol durante i turni di qualificazione dell’edizione 2019/20 con la maglia del Torino.

Le probabili formazioni di Ludogorets-Roma Streaming Live



Ludogorets (4-2-3-1): Sluga; Cicinho, Verdon, Terzlev, Gropper; Yordanov, Piotrowski; Tekpetey, Tissera, Delev; Thiago. Allenatore: Simundza. A disposizione in panchina: Padt, Nedyalkov, Plastun, Dimitrov, Witry, Cafumana, Souza, Georgiev, Rick, Nonato, Despodov.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Matic, Zalewski; Dybala, Pellegrini; Belotti. Allenatore: Mourinho. A disposizione in panchina: Rui Patricio, Boer, Tripi, Spinazzola, Viña, Camara, Bove, Shomurodov, Volpato.

Arbitro: Craig Pawson (Inghilterra).

Ludogorets-Roma in TV



Ludogorets-Roma in diretta tv con DAZN. Il match verrà trasmesso in diretta e in co-esclusiva anche su Sky grazie ai canali digitali di Sky Sport Uno (numero 201 del satellite) e Sky Sport (numero 252 del satellite). Su DAZN telecronaca affidata a Edoardo Testoni e Simone Tiribocchi, su Sky invece ci sarà la coppia Riccardo Gentile e Lorenzo Minotti.

Ludogorets-Roma Streaming Gratis



Ludogorets-Roma live streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it) e Sky Go. A pagamento per tutti con NOW. Il pre-partita di Ludogorets-Roma inizia 30 minuti prima del match, con tutte le ultime novità dallo stadio, le formazioni e le analisi sui temi principali della partita. Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli highlights e l’evento integrale in modalità on demand.

Dove vedere la partita Ludogorets-Roma Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

